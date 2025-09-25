45% россиян считают, что случаев домашнего насилия много. Обычно так думают женщины

По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45% россиян считают, что в стране много семей, где практикуется домашнее насилие (в 2020 году, когда из-за ковидорегуляций и т.н. "самоизоляции" был рост домашнего насилия, так считали 57%). Женщины значительно чаще, чем мужчины, замечают домашнее насилие. Также более склонна говорить об этом молодёжь, в то время как старшее поколение склонно уходить от ответа. 10% россиян признались, что случаи домашнего насилия бывают в их собственной семье. 55% считают, что не должно прощаться даже однократное насилие, но мужчины и представители старшего поколения чаще говорят, что "однократный случай побоев можно простить". Женщины, молодёжь и те, кто сам сталкивался с насилием, реже склонны прощать однократное избиение.