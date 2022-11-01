Более 70% убийств женщин в РФ происходят от домашнего насилия
- 01.11.2022, 18:37,
- Новости
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По статистике Консорциума женских НПО, в РФ за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин, что составляет 70,9% и 71,1% соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года.
Сейчас член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди предлагает
расширить допустимые пределы самообороны, чтобы при рассмотрении дела о превышении необходимой самообороны учитывалось, что "одна сторона очевидно слабее физически".