Более 70% убийств женщин в РФ происходят от домашнего насилия

По статистике Консорциума женских НПО, в РФ за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин, что составляет 70,9% и 71,1% соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года.

Сейчас член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди предлагает расширить допустимые пределы самообороны, чтобы при рассмотрении дела о превышении необходимой самообороны учитывалось, что "одна сторона очевидно слабее физически".



