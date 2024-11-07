 

ВЦИОМ: с 2012 года россияне стали почти вдвое чаще доверять полиции

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 2012 по нынешний год уровень доверия россиян к полиции вырос с 35% до 62% (сюда включаются все те, кто доверяет полиции хотя бы в какой-то мере). Среди молодёжи 18-23 лет полиции доверяют 73%. Жители городов-миллионников доверяют полиции чаще, чем сельские жители, бюджетники также доверяют полиции в среднем чаще, чем другие.
При этом престижность профессии полицейского россияне оценивают в 3,37 балла из пяти возможных, это меньше, чем в прошлом году (3,48). Также россияне, в особенности молодёжь, не считают эту профессию доходной.



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APN.ru