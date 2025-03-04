 

ВСУ атакуют российские регионы, в Ростовской области пожар на нефтепроводе

Четыре многоквартирных дома, водопровод, газопровод и линии электропередачи повреждены в Новой Каховке Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ.
Два мирных жителя села Великий Выселок в Харьковской области ранены в результате атаки беспилотника ВСУ, в Тернах и Песках повреждены жилые дома.
В Рыльском районе Курской области украинские дроны атаковали жилые дома, два дома повреждены.
В Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников произошёл пожар на нефтепроводе, он потушен.
В Сызрани беспилотниками атаковано промышленное предприятие.
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