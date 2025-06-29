ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ЛНР, Брянске, Курской области

Вооружённые силы Украины в ночь на воскресенье атаковали ударными беспилотниками населенный пункт Вахрушево в Луганской Народной Республике, в результате удара погибла
одна мирная жительница, ещё одна ранена. Также остались без света 24 000 человек в посёлке Красный Луч.
Два мирных жителя ранены
в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянск, повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Два мирных жителя ранены
при атаке ВСУ на деревню Сухая Рыльского района Курской области.
В результате атак на Белгородскую область: разрушено
административное здание предприятия, повреждены коммерческий объект и частный дом в Задорожном, в Козинке повреждены ЛЭП и частный дом, в Новой Таволжанке - ЛЭП, в Маломихайловке - легковые автомобили.
Украина вышла из Оттавской конвенции
по запрету на производство и использование противопехотных мин (в которой формально состояла, но не соблюдала).