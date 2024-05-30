Россиянам стали значительно чаще отказывать в пересечении границы из-за ошибок в загранпаспортах

Случаи отказов российским туристам в пересечении границы из-за ошибок в загранпаспортах участились, но, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, не носят массового характера.

"Такие случаи, когда туристов не пропускает пограничный контроль в связи с ошибками, опечатками и неточностями в заграничных паспортах, действительно участились. Это связано с принятием поправок в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующих нормативов о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности".

Мохов заявил, что ошибки были и раньше, но туристам, как правило, просто указывали на них и рекомендовали исправить, а не изымали загранпаспорт на пограничном контроле с составлением уведомления и протокола об изъятии.

При этом ответственность за оформление загранпаспорта возлагается на его владельца (т.к. он "не проверил").

Между тем, по информации РБК, случаи ошибок в загранпаспортах участились "заметно", и множество критериев связаны с машиночитаемой зоной, на которую человек, получающий загранпаспорт, вообще, как правило, не обращает внимания, и проверить её - нетривиальная задача.

РБК пишет:

"Машиночитаемая зона — это две строчки с буквенно-цифровым кодом на белом фоне в самом низу основного разворота паспорта. К ней надо отнестись с особым вниманием. Что же необходимо проверить? Корректность данных. В двух строках в соответствии с международным стандартом зашифрована информация о владельце и о самом паспорте. В первой строке содержатся тип документа (паспорт обозначается «P»), государство выдачи («RUS») и фамилия с именем. Во второй все остальное — номер документа, гражданство («RUS»), дата рождения в формате ГГММДД (сначала год, потом месяц, потом день), пол (мужской — «M», женский — «F»); дата окончания срока действия документа в формате ГГММДД. Все указанные в машиночитаемой зоне данные должны совпадать с данными, содержащимися выше.

Шрифт. При заполнении машиночитаемой зоны используется специальный шрифт OCR-B размера 1, с постоянной шириной штриха и пробелом между знаками 2,54 мм. В МЧЗ используются только заглавные буквы. Ошибочно использованный в загранпаспортах шрифт отличается от правильного написанием всего двух цифр — 1 и 7. Неверным написание считается, если цифра 1 написана с чертой или, другими словами, заческой, а у семерки отсутствует плавный изгиб. Еще один важный момент: буква «О» и цифра «0» имеют разное написание. Буква «О» имеет овальную форму, а цифра — ближе к прямоугольной. Количество знаков. В каждой строчке машиночитаемой зоны должно быть по 44 символа.

Контрольные суммы. Во второй строке МЧЗ есть еще несколько загадочных цифр — это так называемые контрольные суммы. Они следуют после номера паспорта, затем после даты рождения, затем — после даты окончания срока и в самом-самом конце строки. Их можно рассчитать и проверить, придерживаясь следующего алгоритма: Каждой цифре присваивается повторяющаяся весовой показатель — 731 731 731 и так далее; Слева направо необходимо умножить каждую цифру соответствующего цифрового элемента данных на весовой показатель, стоящий в соответствующей последовательной позиции; Необходимо сложить результаты каждого умножения; Полученную сумму необходимо разделить на 10 (модуль); Остаток деления и является той самой контрольной цифрой".



