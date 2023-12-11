В РФ начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов

Загранпаспорт становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные - имя, пол, дату или место рождения; он

может перестать действовать и в том случае, если гражданин, право которого на выезд из России ограничено, не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок. Р

ечь идет о людях, допущенных к сведениям особой важности и секретности: их удостоверения личности сдаются на хранение до окончания срока действия или до снятий ограничений. Также в этот перечень входят лица, направленные на военную службу, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, осужденные, граждане, не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга, а также признанные банкротом, либо сообщившие ложные сведения при оформлении загранпаспорта.