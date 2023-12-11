В РФ начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов

В РФ начал действовать единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов
, в том числе служебных и дипломатических. Загранпаспорт становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные - имя, пол, дату или место рождения; он может перестать действовать и в том случае, если гражданин, право которого на выезд из России ограничено, не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок. Речь идет о людях, допущенных к сведениям особой важности и секретности: их удостоверения личности сдаются на хранение до окончания срока действия или до снятий ограничений. Также в этот перечень входят лица, направленные на военную службу, служащие в ФСБ, подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, осужденные, граждане, не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга, а также признанные банкротом, либо сообщившие ложные сведения при оформлении загранпаспорта.
Служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если он без уважительных причин не возвращён в течение пяти рабочих дней после командировки. Кроме того, паспорт может быть аннулирован в случаях, когда человек не забрал его в течение трёх лет со дня оформления, когда пограничниками или иными властями он признан непригодным для дальнейшего использования, когда его владелец перестал быть гражданином РФ. Это же касается ситуаций, когда удостоверение было оформлено на утраченном или похищенном бланке либо же на основании поддельных документов или недостоверных сведений.
Закон устанавливает и основания, при которых паспорт может быть изъят, в том числе, когда есть подозрения, что он содержит недостоверные сведения, оформлен на основании подложных документов или признан непригодным. Также удостоверение могут изымать, когда оно предъявляется не его владельцем.