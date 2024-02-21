 

Россиян стали задерживать на границе из-за массово распространившейся ошибки в новых загранпаспортах

 

Сообщается, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. Это пятилетние паспорта старого образца без биометрии, оформленные совсем недавно, с 2023 по 2024 год. По информации туроператоров, из-за технического сбоя часть выданных в это время документов имеют не тот шрифт цифр и опечатки. Паспорт могут отобрать даже из-за неправильно прошитой обложки. 

В МВД РФ информацию называют "слухами".

 

Ранее зампредправления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банки совершенно не готовы бороться с мошенничествами, когда похищаются биометрические данные клиентов.

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APN.ru