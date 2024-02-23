Переводчица на узбекский не получит 12 млн руб. от МВД РФ; в Новосибирской области проверят удаление фото учительницы на фоне храма

правоохранительные органы проведут проверку действий Жафяровой, она может быть оштрафована на сумму до 80 тысяч рублей.

В Новосибирской области учительницу русского языка и литературы Марину Львову заставили удалить из социальных сетей фотографии, где она в свадебном платье целует своего мужа и обнимает его на фоне храма Александра Невского. Областное министерство образования, возглавляемое Марией Наильевной Жафяровой, посчитало эти фотографии неприличными. Общественность не согласилась с оказанным на учительницу давлением, и теперь