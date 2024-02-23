 

Переводчица на узбекский не получит 12 млн руб. от МВД РФ; в Новосибирской области проверят удаление фото учительницы на фоне храма

Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание на положительную динамику в ситуации с переводчицей на узбекский язык Лейлой Багировой, которая взыскала с МВД РФ 12 миллионов  рублей за перевод повторяющегося текста (сверх двух миллионов, которые ей за эту работу заплатили). 9 февраля Верховный суд отменил это решение Арбитражного суда Уральского округа в Екатеринбурге, таким образом будут сэкономлены 12 миллионов бюджетных денег. Как отмечает "Многонационал", "теперь нужен закон, который подобные судебные издержки будет перекладывать на виновных мигрантов (и тех кто их сюда привёз), а не на налогоплательщиков".
 
В Новосибирской области учительницу русского языка и литературы Марину Львову заставили удалить из социальных сетей фотографии, где она в свадебном платье целует своего мужа и обнимает его на фоне храма Александра Невского. Областное министерство образования, возглавляемое Марией Наильевной Жафяровой, посчитало эти фотографии неприличными. Общественность не согласилась с оказанным на учительницу давлением, и теперь правоохранительные органы проведут проверку действий Жафяровой, она может быть оштрафована на сумму до 80 тысяч рублей.
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APN.ru