В Питере и Ленобласти 300 уголовных дел против мигрантов за 5 дней, переводчице с русского на узбекский заплатят 14 млн

Полиция Петербурга и Ленинградской области возбудила триста уголовных дел по итогам операции "Мигрант" за пять дней.
Теперь в ГУ МВД изучают и анализируют сообщения и жалобы, поступающие от жителей конкретных районов, и проверки мигрантов проходят адресно.
Около 200 нарушений ПДД мигрантами-таксистами было обнаружено в течение только одних суток, при осмотре 65 машин полицейские выявили признаки изменения идентификационных номеров (данные автомобили изъяты и помещены на спецстоянку, в случае подтверждения подозрений владельцам также грозит уголовная ответственность).
Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", МВД Башкирии (т.е. налогоплательщики) будет вынуждено оплатить переводчице с русского языка на узбекский Лейле Багировой 14 миллионов рублей, причём большая часть текста -- повторяющиеся абзацы, за которые переводчица всё равно потребовала денег.