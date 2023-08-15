 

В Питере и Ленобласти 300 уголовных дел против мигрантов за 5 дней, переводчице с русского на узбекский заплатят 14 млн

Полиция Петербурга и Ленинградской области возбудила триста уголовных дел по итогам операции "Мигрант" за пять дней.

"Всего за пять дней сотрудниками полиции выявлено более 5,7 тыс. нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 300 уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией. Почти 500 иностранцев помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы Российской Федерации".

Теперь в ГУ МВД изучают и анализируют сообщения и жалобы, поступающие от жителей конкретных районов, и проверки мигрантов проходят адресно.

"Например, жители Всеволожского района жалуются на мигрантов-таксистов и вызывающее поведение иностранных граждан в общественных местах. Жители Центрального, Кировского и Московского районов города - на шумное поведение иностранных граждан, группами проживающих в многоквартирных домах. Полученные таким образом от граждан данные позволили более рационально и с большей результативностью привлекать различные подразделения полиции: уголовный розыск, Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, наркополицейских и собственно миграционную службу".

 

Около 200 нарушений ПДД мигрантами-таксистами было обнаружено в течение только одних суток, при осмотре 65 машин полицейские выявили признаки изменения идентификационных номеров (данные автомобили изъяты и помещены на спецстоянку, в случае подтверждения подозрений владельцам также грозит уголовная ответственность).

Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", МВД Башкирии (т.е. налогоплательщики) будет вынуждено оплатить переводчице с русского языка на узбекский Лейле Багировой 14 миллионов рублей, причём большая часть текста -- повторяющиеся абзацы, за которые переводчица всё равно потребовала денег. 


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