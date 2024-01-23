О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

С некоторым неудовольствием я, в очередной раз, обнаружил вокруг себя очередной приступ ленинианы в связи очередной годовщиной то ли рождения (лень даже вспоминать), то ли кончины этого деятеля.

Антикоммунисты в наше время полной мере восприняли большевистский принцип о том, что монументальное искусство есть монументальная пропаганда, и большевистский же принцип об использовании наименований для тех же пропагандистский целях.

И вовсю агитируют за массовое вымарывание с улиц российских городов имён тех, кого они считают террористами. Коммунисты же никогда особо не останавливались, очевидно, что кроме борьбы за памятники и гордое имя Сталинграда КПРФ в нашей стране давно заняться уже нечем.



Вот и накручивается очередной виток бесконечной, простите уж за жёсткую квалификацию, идиотской дискуссии о том, с позиций какой из идеологий должно в нашей стране осуществляться фоновое суггестивное воздействие на мозги населения. С коммунистической или с антикоммунистической?

О том, чтобы спросить население - никому в голову не приходит. Между тем, все накладные расходы и, прежде всего, массовые бытовые неудобства, связанные с переименованием Волгограда в Сталинград, переименования Войковского района в какой-то ещё и т.д. и т.п. упадут именно на население.

На памятники тоже смотрит не "кто-нибудь", а население нашей страны. Прежде всего, отметим, её граждане.

О распоряжении памятниками и названиями улиц (не говоря о городах) их было бы неплохо гражданам решать напрямую.

Очевиден, правда, риск, что граждане менять ничего масштабного не захотят. Это прямо проблема для идеологов. Но, боюсь, только для них.



А лично для меня как раз повод в очередной раз сказать, что такого сорта вкусовые решения необходимо шаг за шагом передавать на волю граждан.

Потому что если гражданам даже такой малой ерунды доверить нельзя как наличие или отсутствие чьего-то имени на уличной указательной табличке - значит у нас не демократия, и наш государственный строй нужно как-то по-иному называть.

В стране сейчас достаточно стремительно внедряется технология ДЭГ - Дистанционного Электронного Голосования.

Было бы прекрасно в какой-то момент принять поправки к российскому законодательству о наименовании географических объектов, которые бы установили однозначный регламент смены названий населённых пунктов, а также улиц, площадей и прочих переулков с её использованием.

Лично мне тут видится вполне убедительная возможность обкатать вариант использования такой технологии, который приучил бы граждан к тому, чтобы принимать решения, непосредственно влияющие на их жизнь. Научатся обращать внимание на название - а там, глядишь, и до смены управляющей компании решением жильцов руки доходить начнут, да и до прочего разного.

Инициировать такой референдум можно было бы, опять же, путём сбора голосов жителей-граждан в электронном виде, допустим, по инициативе не менее чем 5% желающих (установив, разумеется, разумный интервал между попытками переименовать один и тот же объект - трёх лет, наверное, было бы достаточно).

Для улиц и переулков можно было бы принять принцип принятия решений, опирающийся на систему "двух ключей" - чтобы переименование состоялось, за должно было бы проголосовать более 50% участников голосования, проживающих на этой улице и более 50% участников, проживающих в пределах муниципалитета, в котором улица находится. И, разумеется, кворум должен считаться по минимальной планке. Потому что если гражданин не принял участия в голосовании, значит ему всё равно и он готов согласиться с любым решением своих соседей.

Кто-то, прочитав вот это, скажет, что всё это - пустые умствования и болтология в стиле перестроечных времён, отвлечение внимания от насущных проблем. Я с этим не соглашусь, так как, на самом деле, последовательное привлечение внимания граждан к участию в принятии любых решений - это путь к тому, чтобы у граждан вошло, наконец, в привычку, принимать самим и важные решения. В том числе решения о деньгах.

В своём недавнем, вызвавшем скандал интервью председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков только что выступил со скандальной идеей деприватизации жилья малоимущих (и, подразумеваемо, их выселении, с передачей жилья кому-то более эффективному - ведь сама по себе смена формы собственности новых денег для них не создаст).

Разумеется, Широков манипулирует, возлагая непропорциональную долю ответственности за текущую ситуацию с состоянием коммунальной инфраструктуры и жилья на неимущих собственников. В ситуации, когда государство и связанные с муниципалитетом эксплуатационные компании десятилетиями не выполняли своих установленных законом обязанностей и буквально кидали население, его подход выглядит находящимся на грани, после которой находится уже неприкрытый цинизм.

Но элемент правды в его построениях есть и он состоит не в том, что собственники жилья не могут платить адекватные деньги за его содержание, а в том, что они, в основном, оказались за прошедшие три десятка лет неспособны правильно соорганизоваться и спросить с местных властей и муниципальных жилищных контор честное и полное выполнение их обязанностей.

Это довольно сложно, отслеживать постоянно меняющееся законодательство, контролировать всё происходящее и реально находится выше уровня частных возможностей массового собственника жилья. Да большая часть их не в состоянии соорганизоваться и создать ТСЖ. Пока этот процесс опирается на бумагу - увы, так и будет. Но в "цифре" все можно сделать радикально проще и человечнее, не вынуждая каждого из жильцов лично погружаться в глубины бюрократии.



Государство, как организатор и поставщик цифровых платформ, может и должно предпринять серьёзные шаги, чтобы изменить текущую ситуацию в пользу населения, в том числе путём предоставления людям возможности организованно собираться и выражать свои мнения. Полагаю, что в ближайшие годы в сфере коммунального управления мы что-то такое и увидим... Но до этого жить и жить.

А вот хотя бы начать систематически приучать граждан собираться и отдавать свои голоса по вопросам текущего, рутинного характера, а не только раз в несколько лет на выборах депутатов и Президента РФ - можно и нужно. Уже пора.

Тема с переименованием улиц, голосованием граждан за или против установки/сноса памятников - вполне пригодна для того, чтобы граждане обучались прямому участие в локальной политике, привыкали к нему, понимали его как нормальное и правильное.

И это бесконечно важнее талмудическим спорам о том, Врангелю или Будённому ставить памятник в каком-то конкретном месте. Да пусть хоть в обнимку стоят, если граждане решат, что им это нужно.



Давайте сделаем?