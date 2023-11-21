Креативные могильщики традиций





«Потому что в XXI веке, сам дух Рождества не единственный, а многокультурный, он уступает место всем конфессиям и не конфессиям. Потому что этот волшебный момент должен собрать всех под единым знаменем креативности!..»

Таким сказочным сообщением ответила мэрия французского города Нант на взрыв возмущения местных граждан, обнаруживших, что и в этом году последовательное искоренение праздника Рождества в европейских селениях продолжает набирать обороты в темпе гопака.

За последние лет пятнадцать, пробные инициативы отдельных коммун и городов Франции, как правило, возглавляемых мэрами лево-социалистического толка, стали своего рода традицией по выдавливанию из общественного сознания самого понятия "Рождество". Делается это елейно просто и откровенно сердито.

То здесь, то там, вдруг начнут тщательно избегать этого с некоторых пор крамольного названия, заменив его на уклончивые эвфемизмы - "праздники конца года", "зимняя сказка" или "фантастический декабрь".

То здесь, то там запретят установку традиционных рождественских яслей и даже рождественской ели на городской площади, a pождественские базары окрестят "Праздничными рынками" под тщательно отобранной декоративной символикой, избегающей любого намёка на известных рождественских персонажей.

Вместо ели, на площадях французских городов то и дело появляются откровенно невменяемые железо-бетонные или пластиковые конструкции, отдалённо напоминающие свалку промышленных отходов, а вблизи похожие на бред неудачника.

И если всего несколько лет назад, эту тенденцию ещё пытались подать, как охранительную по отношению к «живой природе», заявляя, что всё это делается, дабы избежать лесоповала и вида "мёртвых деревьев" на улицах европейских городов, - то теперь усиленное выдавливание христианских традиций с этих самых улиц и замена их на идеалы "нового мира" идёт в открытую, без обиняков.

Зачистка пошла ва-банк и уже приступила к искоренению традиционных рождественских цветов - красного и зелёного, с повальной заменой оных на известную радужную гамму ЛГБТ++ сообществ.

В вышеупомянутом городе Нант, решено также заменить рождественские гирлянды на украшения пастельных и розово-фиолетовых тонов, а также залепить город праздничными афишами о грядущих торжествах под названием «Путешествие в зиму», без единого намёка на такое событие, как "Рождество" и его значение.

В рамках программы этого "Путешествия в зиму" всем желающим поучаствовать предлагается также встреча c радикально новым персонажем - не Дедом Морозом, Санта-Клаусом, или Пером-Ноэлем, а с женщиной – художницей, "Мамой-Ноэлей", она же баба с мороза, она же Санта-Клара (она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд...). Кого хочешь - выбирай. Уточняется лишь, что "Мама от Ноэля" предстанет перед изумлёнными зрителями «в спортивном костюме XXI века и в рождественских носках». Как умеешь - понимай.

Несколько неожиданно, в этом тревожном 2023 году, благообразное рвение мэрии города Нант пробежать в новый мирвпереди паровоза вызвало настолько мощную и резко негативную реакцию населения, что твит о "волшебном мире под знаменем креативности" (см.первый параграф) пришлось срочно заменить на сконфуженное пояснение о "желании обьединения всех граждан, без конфессиональных различий".

Что, однако, не особенно помогло, поскольку, на этот раз,полемика развернулась не шуточная и из изначально местного инцидента, разверзлась вплоть до центральной прессы. Шквал возмущённых комментариев на сайте мэрии, а также количество граждан, лично явившихся выразить своё отношение к креативности администрации стало невозможно проигнорировать в национальном масштабе. Инцидент прорвался в выпуски новостей и попал в эфиры теле-шоу.

В адрес социалистической администрации города Нант стройными рядами пошли обвинения в "идеологической борьбе" против христианских традиций, в искажении истории, в извращении вечных ценностей, в демагогии и в пустословии.

Администрация откликнулась оправданиями своего "широкого видения любимого праздника, через артистическое и музыкальное волшебство". Пожаловалась на непонимание и предвзятость оппонентов. В свою очередь, обвинила критиков в желании "разделить" народ, тогда как целью её, администрации, было как раз "всенародное обьединение" под "зимним волшебством", вне религиозных верований и разноцветных практик.

В потоках читательских комментариев к публикациям в центральной прессе, равно как и к телепрограммам, осветившим эту полемику очень чётко просматривается одна общая ведущая мысль, которую можно проиллюстрировать подборкой наиболее характерных:

«Все эти действия - попытка разрушения наших традиций. Это не "зимнее путешествие" и не "праздники конца года". Это Рождество!»

«Рождество - это христианский праздник. Рождество празднует рождение Христа».

«Что следуещее? Без рождественских ясель, без младенца и Волхвов? Да здравствует "Мулла-Ноэль" !

«Что они там курят, чтобы заценить такие декорации?!»

«Это коллективный выбор жителей города. Так им и надо, нечего было отлёживаться на диванах, когда всё это только начиналось!»

«Цель всех этих новшеств - отрицание христианских корней…»

«Они - могильщики Франции и нашей идентичности!»

«Этого мэра выбрали 60%, при 70% воздержавшихся!»

«Лучшего способа разделить народ, таком вот образом его "обьединяя" придумать трудно...»

Принимая во внимание масштаб развернувшейся полемики, а также некоторые шокирующе откровенные выпады самых что ни на есть среднестатистических граждан, врывающихся в дискуссионное пространство весьма и весьма мощным потоком - мораль сей басни такова:

- ещё несколько лет назад негласную тенденцию о вытравлении христианских корней из общественного сознания Европы теперь озвучивают не только громко и чётко, но и достаточно смело;

- настоящие причины этого вытравления уже не маскируют под защиту несчастных деревьев или новые артистические концепции: неоднократное упоминание необходимости обьединить "все конфессии и НЕ конфессии" под «единым флагом всеобщей креативности» означает то самое, полное гротеска начинание, лучше прочих выраженное незабвенным профессором Выбегаллой - о «стирании противоречий между городом и деревней, мужчиной и женщиной», - действительностью и её подачей в политкорректной обработке.

И делается это не во имя "стирания противоречий" или "обьединения конфессий и НЕ конфессий", а исключительно в угоду одним и тем же благополучателям, которым не нравятся любые напоминания о христианских корнях этой страны и других европейских стран и которым не хочется, чтобы эти напоминания препятствовали постепенному и неуклонному стиранию исторической памяти коренных европейских народов.

Ну и, наконец, самое важное: громогласное признание проблемы в публичном пространстве обнаружило в доселе послушно молчащих гражданах сопротивление, значительно превосходящее все обещанные прогнозы.

Что означает, что провести всю операцию втихую, до победного конца теперь вряд ли удастся.

«Благополучателей» назовите любым подходящим вашей щепетильности термином. Постарайтесь найти ответ до окончания игры.

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