Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Учитывая градус не всегда здорового возбуждения вокруг этого фильма, думаю, стоит сразу сказать, что я – не космонавт и не торакальный хирург. Ни в том, ни в другом роде занятий я ничего не смыслю и, следовательно, упрекнуть создателей фильма за неправдоподобие (или поаплодировать за правдоподобие) не могу. С другой стороны: разве многим мешает фантазийность советского фильма «Экипаж», которому перемыли кости всевозможные лётчики? Увы этим людям: охотно верю, что назвать просмотр «Экипажа» особенно приятным они не могут… и всё же лётчики, как и космонавты с торакальными хирургами, не составляют большинства российских телезрителей.

Я же напишу об этом фильме как среднестатистическая зрительница – впрочем, не совсем среднестатистическая, потому что посмотрела его дважды. И не без удовольствия.





Но прежде всего, следует отметить, что в кинотеатрах «Вызову» предшествует мучительно длинная реклама кинематографических новинок. Такая долгая, что, кажется, туда решили впихнуть вообще всё, что ожидается на отечественных киноэкранах в ближайший год. И об этом важно упомянуть, потому что сам фильм начинается тоже ни шатко ни валко. Первые тридцать минут «Вызова» - на мой вкус, самые слабые, а ведь в этот отрезок времени у некоторых зрителей складывается определяющее впечатление.

Слабые же они отчасти из-за странного мельтешащего монтажа двух операций, на МКС и в московской больнице, но главным образом из-за намёков, что нам опять будут показывать вопрекизм. Мол, эти горькие русские летают в космос даже без аптечки с новокаином (не понимаю, зачем вообще сделан этот ход, – что, давно не произносили в кино замогильным голосом фразу «Нет анестезии»?), а бюрократическим бюрократам инструкция, как всегда, важнее человека!.. Вот какие они!.. Другая крайность, без которой фильм тоже не совсем обошёлся, – намёки на президента РФ как на бога из машины, который единственный может разрулить все жизненные неурядицы.

К счастью, первые спорные полчаса «Вызова» закончились, а фильм продолжался. И постепенно стало понятно, что он – о другом. Этому не мешали даже регулярно проскакивающие шаблоны, как, например, «у мамы больное сердце». Уж такое клишистое клише, что кинематографическим мамам с больным сердцем в наши дни стало трудно сочувствовать, – но в фильме оно как раз и было обыграно, и надо признать, что довольно забавно. Вообще приятно, что в «Вызове» есть без натяжек смешные моменты.





Есть в нём, конечно, и любовная история. И здесь, признаю, создателям фильма удалось меня приятно удивить: практически в самом конце был сделан небанальный ход, который добавил этой плосковатой истории нужную глубину. Тут же стоит отметить, что хотя в центре всего фильма находится женщина, причём «победившая» (обошедшая при отборе) кандидатов-мужчин, «Вызов» - фильм не феминистский. Его героиня нуждается в мужчине, и там хорошо – в достаточной мере деликатно, без нажима – показано, что хотя она умница и молодец, но без мужчин бы не справилась. Это тоже приятно.

Но самое главное: «Вызов», начавшись как кино про вопрекизм, продолжился как фильм о слаженной работе большой команды, которая прилагает старания ради общей цели и добивается успеха. Это так важно, что я даже думаю, что именно здесь проходит водораздел, почему фильм одним понравится, а другим – нет. Почему одни будут не только выискивать в фильме объективно существующие несообразности, но и попросту придираться, глупо, язвительно и зло, - а другие склонны будут увидеть главную историю. А она рассказана хорошо и даже местами проникновенно. Это история в действительности не о событии (прилетели на станцию, сделали операцию, улетели), а о хороших людях, уважающих друг друга, людях дела, оказавшихся перед неординарным вызовом, которые все вместе вносят вклад в общий успех и все вместе побеждают. Разве это не то, что нам так хочется увидеть в реальной жизни? А кому не хочется увидеть, как Россия побеждает в реальной жизни, – тому, смею вас уверить, не понравится и «Вызов», среди таких людей у картины просто нет шанса.

Я уже сказала, что смотрела фильм дважды. В первый раз он даже не показался мне затянутым. Во второй раз, когда знаешь все события наперёд и ещё ничего не успел забыть, затянутость всё же немного даёт о себе знать. С другой стороны, понятно, что отснятый в космосе уникальный материал хотелось включить в картину максимально полнее, да и вообще – «показать товар лицом», отчего и появился, например, странноватый выход Юлии Пересильд в открытый космос. По-своему это тоже правильно. К тому же, поскольку это история о людях, им нужно было дать раскрыться, и это – удалось. Почти на всех людей в фильме смотреть приятно, и сочувствовать им – возможно. В наши дни конвейерного кинематографа это само по себе удача.





А что же насчёт космонавтов и торакальных хирургов? Здесь скажу так: посмотрев «Вызов», к этим профессиям проникаешься уважением. Подействовало даже на меня, человека (как ни стыдно это признавать в нашей стране) к космосу равнодушного. Нет, мне не захотелось полететь в космос, но банальность про «космонавтов – героев» обрела некоторое наполнение. Разве для массового кино это уже само по себе не достижение?