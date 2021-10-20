 

На Украине запретили создателей и актёров фильма "Солнцепёк"

 

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности Украины, создателей и актёров фильма "Солнцепёк", снятого о событиях в Луганске в 2014 году.

Таким образом, в чёрный список попали ещё 21 человек: режиссёры фильма "Солнцепёк" Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев, Владислав Гурчин, исполнители главных ролей Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дневники блокадного Луганска
» Битва за русских
» Тверь в борьбе
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» История о двух списках
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На Украине запретили создателей и актёров фильма "Солнцепёк"

  • 22:17
  • 102

В Новгороде судят "чёрных риэлторов", убивавших москвичей

  • 21:31
  • 136

58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом

  • 19:18
  • 138

Неофеодализм: к обсуждению концепции.

Иммунитет переболевших оказался устойчивее к штамму "дельта", чем иммунитет привитых

  • 21:38
  • 399

Силуанов: на ковид уходит 3,6 млрд рублей в день

  • 20:35
  • 370
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru