На Украине запретили создателей и актёров фильма "Солнцепёк"

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности Украины, создателей и актёров фильма "Солнцепёк", снятого о событиях в Луганске в 2014 году.

Таким образом, в чёрный список попали ещё 21 человек: режиссёры фильма "Солнцепёк" Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев, Владислав Гурчин, исполнители главных ролей Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие.



