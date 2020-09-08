Гугл ограничил показ фильма о Беслане из-за жалоб на сцены насилия
- 08.09.2020, 22:16,
- Новости
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Гугл наложил возрастные ограничения на показ фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", поскольку от пользователей поступали жалобы на сцены жестокости и насилия в этом фильме. В компании считают
, что они поступили достаточно либерально, не удалив фильм вовсе.
Между тем Роскомнадзор назвал подобное ограничение "актом цензуры", ведь фильм уже транслировался на канале "Россия-1" и российских требований к информации не нарушает.