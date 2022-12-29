Михаил Щеглов: «Мне вернули компьютеры и гаджеты, но каковы последствия?»

Напоминаем, что обыски у известного православного русского общественника в Казани прошли 27 июня 2022 г. после скандальной истории с неоднократно спиленным с могилы православным крестом в Актаныше (район - родина первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, 370 км от Казани).

Как было написано в судебном постановлении районного судьи Галеева, «К совершению указанного преступления может быть причастен Щеглов Михаил Юрьевич 1962 г.р.». И что «У следствия имеются достаточные основания полагать, что в жилище Щеглова по месту его проживания по адресу <……..> могут находиться предметы и вещи, добытые преступным путём, запрещённые к свободному гражданскому обороту, имеющие значение для уголовного дела.»

Публикуем интервью, которое взял у Михаила Щеглова корреспондент Агентства политических новостей накануне Нового года.





Корр. Михаил Юрьевич, одно из заметных событий уходящего года, произошедших в Русском мире – обыски, проведённые в Татарии у русского православного активиста Михаила Щеглова в связи с поруганием неизвестными православной святыни в татарском райцентре Актаныш. Сейчас Вам всё, изъятое при обыске, вернули?

М.Щ. Изъятую у меня электронику, наконец, вернули. Не вернули несколько документов и черновых записей.





Корр. А когда и как возвращали гаджеты и технику?

М.Щ . Телефоны и несколько флешек вернули, вопреки обычной практике, достаточно быстро, по-моему, меньше, чем через месяц после обысков. Потом в самый канун Казанской 3 ноября вернули системный блок, изъятый с работы, а уж затем ближе к середине ноября переносные жесткие диски, на которых хранилась вся моя информация, необходимая по работе, и сломанный ноутбук, а 18 ноября вернули последнее – системный блок, изъятый из дома.





Корр . А что они на самом деле с ними там делали? И почему так долго, почти четыре месяца?

М.Щ . Долго потому, что в ожидании очереди на экспертизу, как нас сразу предупредили и даже отвечали официально на наши запросы. Хотя мне это непонятно, вскрыли бы опечатанный пакет, проверили, всё переписали себе, причём логично, чтобы в присутствии владельца, и вернули бы. Ну, это их внутренняя кухня, регламенты, а «очередь» возможно из-за банальной нехватки кадров.





Корр. И в каком состоянии всё Вам вернулось? Вся ли информация цела?

М.Щ . … главное, чтобы после этих изъятий не появилась там «новая» информация (смеётся). А стёрто ли что-то – как проверишь терабайты файлов, копившихся более четверти века. Думаю, вряд ли стирали что-либо, зачем? Но ещё существенный момент – сотрудники всё это время имели доступ абсолютно ко всем аккаунтам, поскольку в браузерах хранятся все пароли, причём не только мои, но и моей супруги, домашний компьютер у нас общий.





Корр . Понятно, что о вашей информационной безопасности теперь говорить не приходится, а что вообще с Вами после этих обысков могут сделать? Вы до сих пор только свидетель, Вам всё вернули. Инцидент исчерпан?

М.Щ . Как что сделать, сейчас у них на полочках всё содержимое моей электроники. За тридцать лет моей деятельности во благо России и русского народа в самом широком смысле этого понятия у меня собирались и хранятся многие материалы – часть для передачи «куда следует», часть для исследования явлений общественной жизни России с целью её улучшения или искоренения пагубных составляющих, что-то для обсуждения с коллегами или даже просто для сведения. И, например, случится какое-нибудь резонансное преступление, или кампанейщина, и начнут искать и мести всех подряд, кто когда-либо упоминался по сходному поводу, вынут с этих полочек «нужные» файлы, проведут так называемую экспертизу под заказ - наилегчайшее и отработанное дело. Вон, историю с преследованием моего предшественника профессора социологии с мировым именем Александра Леонидовича Салагаева (1952 – 2014) показательную вспомним. Там и «экспертиза» была, не выдерживающая никакой критики, но «нужная», и допросы, и много ещё интересного. Умер человек от тяжёлой болезни, иначе не известно, чем бы закончилось. Да и другие разные случаи хорошо известны. Ну, если возьмутся за меня, тем более если семьи коснётся, буду защищаться свирепо и крепко.





Корр . А нет намерений самому предпринять некие превентивные меры?

М.Щ . Воевать с силовиками – не моя брань, потерплю таких какие есть, даже генералов. И, кстати, то же касается и светских властей всех уровней. А в помощь нам Старец Амвросий Оптинский оставил наставление «Бог не попустит, свинья не съест».





Корр . Но хотя бы сама техника вернулась Вам в исправном состоянии?

М.Щ . При получении я правильно настоял в расписку перед словами «претензий не имею» внести «к внешнему виду», ведь и с телефоном, и с обеими компьютерами пришлось всерьёз возиться.





Корр . Неприятно?

М.Щ . Если с долей иронии, то примерно, как у женщины посторонние люди изъяли одежду, неизвестно что с ней делали, а потом вернули под расписку. Но я отношусь к этому как к данности, в конце концов все эти ребята на службе, исполняют приказы. Потом, люди эти крайне загружены, в общем их я не виню.





Корр . А кого вините, откуда поступил приказ, чья исходная инициатива?

М.Щ . Вершина – в казанском кремле, а дальше вниз через генералов и «по команде», как это положено у людей в погонах. А исполнители – добросовестно и целенаправленно искали всё, что касалось крестов и надгробий, даже икону огромную храмовую Петра и Павла проверили, киот открывали, вынимали. Другие, не касавшиеся темы документы, записи и литературу подмечали, интересовались, видно, что разбираются. А идея порыться у меняв вещах и компьютерах не этим сотрудникам принадлежит и даже не их начальству, она давно в мечтах у некоторых местных «товарищей из 90-х» регионального уровня, до сих пор надеющихся на суверенитет и не дружественных России. А «актанышский крест» - повод. Как бы он не был абсурден, даже безумен: искать у защитника православия поруганные кресты. Не ужели у этих «интеллектуалов» все идеи в духе подбросить наркотики борцу с наркоторговлей? Это от безнаказанности, но она временная, в Москве в нужных местах эти товарищи хорошо известны, кто тут чем дышит и о чём мечтает. Информация проходит куда надлежит.





Корр . А что нашли-то дома и в электронике?

М.Щ . Разумеется, ничего. Мне прятать от властей и силовиков ни дома и на работе, ни в компьютерах и гаджетах, ни даже в голове, нечего, я человек публичный и с законом дружу. Что в мыслях, кстати, я ничего не затевал и не думал, подтвердил полиграф, не сомневаюсь. Не нашли, но в дело как положено прикрепят стопочку бумаги вместе с опросом меня как свидетеля, рапортами и прочим. Отчётность о проделанной работе надлежащая будет, никто не сомневается.





Корр . То есть эти обыски – просто своеобразный крючок, на который Вас попытались подвесить местные силовики?

М.Щ . Надеюсь, не подвесить уж, а только попугать. Ну, попугали, будем считать, но дальше преследовать меня – только во вред Казанскому кремлю. Я всё-таки последовательный защитник России и наших традиционных ценностей, об этом далеко не только в Казани известно. Это доказано делами, взять только нашу помощь Донбассу и беженцам оттуда, развёрнутую ещё с 2014 г., тогда Казанский кремль, кстати, этим вообще не занимался.





Корр . Ну, сейчас-то глава Татарии Рустам Минниханов – явно и за Донбасс, и за Россию, за Путина…

М.Щ . Да, и надо отдать должное Рустаму Нургалеевичу, он старается держаться федерального русла, и то, что он очень живо отреагировал на события с актанышским крестом оба раза – тоже весомый показатель. Но за ним – «второй слой», не всегда усердный, рефлексивный и пророссийский. Случай в Актаныше – признаки исламизма, но надо рассматривать системно, не очень понятно, например, кто педалирует прямое взаимодействие лидеров Республики Татарстан с Исламским миром. Татария – не исламская республика…





Корр . А что всё-таки с делом об «актанышском кресте»?

М.Щ . Вот! Именно этот вопрос волнует меня более всего! Почему идёт явное замыливание темы, а следствие с самого начала заставляют заниматься ерундой?! Сначала они стали давить на членов семьи покойного, на его вдову (татарку, организовавшую похороны мужа по православному обряду и устройство могилы с православным крестом), свояченицу (помогавшую родной сестре в уходе за могилой и не дававшую «забыть» и заболтать тему) и другую родню. Даже абсурдные утверждения стали проталкивать, что якобы покойный при жизни сменил православие на ислам – это же притянуто явно искусственно и нелепо! Потом перекинулись аж на меня. Но, знаете, я как-то переживу все эти личные обиды, хотя и мне неприятно, и дома и на работе – осадок. Потерплю ради справедливости, но где она?! Где реальные подозреваемые? Ничего не делается, Актаныш – большая деревня, тридцать тысяч во всём районе. Но тихо! В соцсетях высказывались вероятные направления поиска, но следствие о них даже не знало, а узнав, не отрабатывает. По первому случаю спила креста осенью 2021 г. дело меньше, чем через год вообще приостановлено «за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»! Потом вроде возобновлено, но что дальше? Дело конечно уже достаточно толстое за счёт допросов и обысков родни потерпевшей и меня, защитника православия (по принципу – то ли у них украли, то ли они сами украли – обывателю всё едино), других непричастных лиц, «работа» проделана большая. А подозреваемые и обвиняемые – где? Так вот, ни родню, ни общественность этот ход и результат не устроит, замылить это дело – не получится, на каком бы верху не дали такие указания!





Корр . А кто может быть заинтересован спустить это дело на тормозах?

М.Щ .Чиновники, которым главное, чтобы была тишь да гладь, безусловно заинтересованы в замалчивании. Тревожно ещё то, что не ведётся фундаментальная работа, чтобы исключить подобные явления впредь и в этом районе, и в других с татарско-исламской доминантой.





Корр. Что имеете ввиду?

М.Щ . Фактом является то, что работа с населением Актаныша после этого случая – никакая не ведётся. Я имею в виду прежде всего разъяснительную работу с татарским исламским населением, что здесь – Россия, а не моноэтнический самостийный анклав, что русские и другие народы – не какие-то чужаки, а добрые соседи, и у нас своя культура, вера, традиции. Про соотношение этносов в республике и в стране. И эта работа не только в Актанышском районе нужна, не только здесь опасная «чистота татарскости» по факту, да и в головах, как видим по этому позорному случаю. Больше того, считаю, руководству региона надо благоприятствовать поселению в таких районах русских и других, церкви помогать строить, это работа на перспективу укрепления страны в целом, особенно с учётом науки от Украины. А тут, главу сменили, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сердечно поблагодарил прежнего (при котором кресты спиливали) за хорошую работу, а нового благословил «сохранять культурный код района». Как такое понимать? А я, вот, уверен, что про спиленные в Актаныше кресты знает лично Владимир Путин. Ведь всё, что говорю – не игрушки.





Корр . И что же тогда делать?

М.Щ . Я своё дело и так делаю методично и последовательно. А местные руководители пусть своими головами думают и отвечают в меру уровня власти, когда с них спросится, а то больно расслабились некоторые. Я им не визирь. Буду продолжать общественную деятельность, только теперь с большей осторожностью. Точнее даже, не деятельность, а служение – России, русскому народу, за нашу веру, самостоятельность и традиционные ценности.





Корр . Здоровья Вам, Михаил Юрьевич, силы духа и удачи! И спасибо за интервью. С Новым годом, пусть он для всех нас будет лучше!

М.Щ . Спасибо, и Вас и всю замечательную редакцию АПН, с Новым годом! Наш день придёт!

Справка: Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания», доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, доцент КНИТУ-КАИ





Кто такой Михаил Щеглов? Агентство политических новостей сформулировало максимально краткий и ёмкий ответ на этот вопрос:





1.Русский советский учёный и инженер по авиационным приборам и электронике Казанского авиационного института, кандидат технических наук, изобретатель.

2.Создатель Общества русской культуры города Казани в 1993 г. вместе с профессором Александром Салагаевым (17.03.52 — 18.07.14), с 2014 г. председатель аналогичной республиканской организации. Один из создателей Казанского отделения Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, её доцент. Неформальный лидер русского движения Республики Татарстан.

3.Автор и воплотитель гуманитарных проектов:

- по возрождению русского фольклора в Республике Татарстан, включая создание русских фольклорных ансамблей, которых до него в Казани не было, возрождение и организацию праздников русской традиционной культуры (Каравон-хоровод сейчас главный русский государственный праздник республики наряду с татарским Сабантуем) и другие мероприятия. Один из создателей Центра русского фольклора в г. Казани и «Русского дома»;

- по возрождению жемчужины Поволжья Острова-града Свияжск (остров-Буян, А.С. Пушкин), от которого началась русская Казань, и дальше — Сибирь, наш Север и Дальний Восток с Сахалином;

- по возрождению и возврату православным верующим и церкви других православных святынь Казанского края и Поволжья, например, Седмиозёрного монастыря (единственного места, где в Поволжье круглосуточно читается сейчас не усыпаемая псалтирь) и Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.

4.Создатель и координатор межрегионального движения «Помогаем НОВОРОССИИ!», 2014 г. Организатор помощи Донбассу (отправлено около 20 фургонов гуманитарной помощи) и беженцам, прибывавшим в Казань и республику.

5.Защитник русского языка и традиционных ценностей Российского государства и его народов. В 2017 г. благодаря деятельности Михаила Щеглова и его товарищей принято решение на высшем уровне (В.В. Путин) об исключительно добровольном изучении языков «региональных», а русский язык укрепил в школьном образовании позиции как государственный язык Российской Федерации и родной язык русских и большинства граждан России других национальностей.

6.Активный участник межнационального движения народов Республики Татарстан, от истоков создания Ассоциации национально-культурных обществ в 1991 г. до её преобразования в Ассамблею народов Республики. Признанный эксперт в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

7.Организатор Русских маршей в Казани, на которых татары шли бок о бок с русскими и лозунги «Русские, вперёд!» чередовались с «Татарлар, алга!» («Татары — вперёд!» — тат.).

8.Государственник — практик. Автор и последовательный сторонник научной идеи, что Татария — неотъемлемая часть России, а татары — часть русского мира, как и все коренные народы России. Много сделал для пропаганды этой идеи на практике, в частности, организовал дискуссионный клуб «Третья столица», конференций «Татары и идеология Русского мира» и других, в этих мероприятиях регулярно участвуют татарские общественные деятели, профессора и академики. В апреле 2021 г. 135-летнему юбилею со дня рождения Габдуллы Тукая (татарского «Пушкина») раскрыл смысл его главного стихотворения о дружбе татарского и русского народов: «Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, Нанизаны мы на единую нить.», написанного менее чем за два месяца до его смерти, в котором показал глубину преданности великого татарского поэта России и Императорскому Дому.

9.Православный верующий, воцерковленный. Регулярно посещает богослужения, приобщается православным святыням и таинствам, совершает паломничества.

10.Автор более ста публикаций и выступлений на конференциях, круглых столах и форумах, посвященных положению русских и православия в Татарстане.

В конце июля 2022 г. привлечён как свидетель по преступлению — спилу креста с могилы православного усопшего Виктора Смирнова в деревне Актаныш Республики Татарстан. В связи с данным делом в его квартире и Казанском авиационном институте по месту его работы проведены обыски. Статус «свидетель» оставлен без изменения. По некоторым данным инициатива этих обысков исходит от представителей национал-сепаратистских сил Казанского кремля.