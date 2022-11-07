Абсурдное обвинение

7 июля 2022 г. подразделениями МВД по месту моего проживания и на рабочем месте произведены обыски в связи с преступлением, совершённым в Актаныше (осквернение могилы православного усопшего, разрушение могильного креста) с формулировкой «к совершению преступления может быть причастен Щеглов М.Ю.» и что «у следствия есть достаточные основания полагать», что у меня дома и на работе «могут находиться предметы и вещи, добытые преступным путём, запрещённые к свободному гражданскому обороту, имеющие значение для уголовного дела».





Как сейчас совершенно очевидно, эти обыски стали возможны из-за того, что распространялась ложная и нелепая информация, что преступление готовили некие силы и группы, желающие снять с должности главу района, навредить руководству Республики Татарстан и опорочить позитивный имидж региона.





Данные инсинуации и намёки стали вбрасываться в Интернет сначала сразу после преступления, повторно совершённого 10 июля 2022 г. в канун Троицкой родительской субботы, после чего глава Э.Н. Фаттахов сразу подал в отставку. Далее по информации, поступавшей мне уже после обысков, и, судя вопросам, заданным мне при прохождении полиграфического исследования и по другим признакам мне стало очевидным, что нелепая версия «Щеглов – либо исполнитель, либо организатор данного преступления по мотивам ненависти к региональной власти Республики Татарстан и личной неприязни к главе Актанышского района Э.Н. Фаттахову» рассматривалась в МВД всерьёз как рабочая.





Как и не менее абсурдная версия, что это преступление совершили либо организовали вдова усопшего и её родственники. При том, что именно они организовали отпевание, похороны и обустройство могилы усопшего Виктора Смирнова, а также её восстановление после первого спила креста в октябре 2021 г. и несли все связанные с этим материальные расходы.





К слову, о других версиях и предполагаемых преступниках до сих пор ничего не известно, «октябрьское» дело приостановлено «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», к таким же формулировкам, судя по всему, идёт дело по повторному преступлению.

В связи с вышеизложенным официально заявляю следующее.





1. В своей общественной деятельности в качестве председателя Общества русской культуры Республики Татарстан с самого основания организации (июнь 1993 г. сначала как городской Казанской) руководство и члены организации, и я лично, исходили из целей нашей уставной деятельности – «возрождение, развитие и сохранение культуры русского народа во всех видах её проявления», соответствующих положений и приоритетов Устава. Таким образом, русский язык и русская культура, православие, русские памятники и традиции, и их защита – непосредственный предмет нашей уставной деятельности.





2. В той мере, в которой деятельность или распоряжения отдельных чиновников, находящихся на службе в структурах органов власти Республики Татарстан разных уровней и даже руководителей, не соответствует целям и задачам по п.1 или мешают их исполнению в гармонии с интересами и культурой других народов, мы, включая меня лично, критиковали и будем критиковать этих людей, их действия либо бездействие. Случай в Актаныше – вопиющий, категорически не приемлемый, и он стал возможен, включая рецидив, из-за недоработок местной администрации, о чём оба раза справедливо подчёркивал и глава нашего региона Рустам Нургалеевич Минниханов.





3. Однако очевидная недоработка администрации района и его главы Э.Н. Фаттахова никогда не были основанием моей личной ненависти и неприязни к нему. Таковая отсутствует, поскольку я с этим человеком лично не знаком, и ничего против него лично не имею. Как ничего лично не имею против наших региональных руководителей – первого президента республики М.Ш. Шаймиева и нынешнего главы региона Р.Н. Минниханова. И даже деятельность Э.Н. Фаттахова в бытность министром образования РТ, когда им незаконно принудительно насаждался татарский язык русскоязычным детям в ущерб русскому государственному языку Российской Федерации, нисколько не добавляет эмоционального негатива с моей стороны по отношению к этому человеку. Тем более, та ситуация исчерпана, министра Фаттахова и всю политику республиканских властей в языковом вопросе школьного образования поправил лично Президент России В.В. Путин, и все об этом знают.





4. Если говорить конкретно обо мне, хоть это и личный вопрос, но в силу ситуации, и чтобы ни у кого не было нелепых и глупых домыслов, должен заявить, что для меня, как для верующего православного христианина, любая власть – от Бога, в самом широком смысле. Меня устроят хоть Шаймиев, хоть Минниханов во главе региона, хоть Фаттахов или Зарипов во главе Актаныша.





Но это не означает, что все эти люди, в чьи непосредственные обязанности входит забота о нуждах граждан всех национальностей и вероисповеданий на вверенных им территориях, не подлежат справедливой критике как чиновники, отвечающие перед народом за свою деятельность во благо нашей общей Родины. Отчасти в этом – залог движения нашего общества к лучшему устройству. И это наша обязанность, не только общественников, но и как граждан, особенно верующих людей – как христиан, так и мусульман. Мы все в ответе перед Богом за нашу страну, за наши земли, на которых живут бок о бок люди разных вер и разных национальностей.













Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания», доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, доцент КНИТУ-КАИ