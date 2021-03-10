Полиция Дубая "вычислила преступника по сигналам мозга"

одозреваемому надевают на голову шлем с электродами и в течение сорока минут демонстрируют на экране картинки: пистолет; лицо охранника; кадры с камер наблюдения; предметы, которые стоят в помещении. Человек может быть бесстрастным на вид, но электрический сигнал, испускаемый его мозгом, выдаст, что объект на экране ему знаком. На этой идее основан набирающий популярность метод экспертизы, который называют brain fingerprinting ("дактилоскопия мозга") -- то есть в название заложена аналогия с отпечатками пальцев. На предметах, которых касается преступник, остаются его уникальные отпечатки — так же и в его мозгу остаются уникальные отпечатки того, что он видел, -- так считают разработчики.

В конце января сообщалось , что полиция Дубая смогла раскрыть убийство, "покопавшись" в мозге подозреваемого. Технология, которая позволяет это сделать, уже применяется в Индии, Сингапуре: пНейробиологи возражают, что мозг — не библиотека или магнитофон, а память — не слепок реальности, а её подобие, пропущенное через фильтры интерпретаций. Воспоминания об одном и том же событии у разных людей могут отличаться. Вдобавок в пылу страсти или гнева человек часто не замечает детали и может пройти проверку. К методу можно предъявить и другие юридические и этические претензии.