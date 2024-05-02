Британская массовая газета "Дейли Мейл" опубликовала статью о выставке захваченной натовской трофейной техники (в том числе британской) в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Правда, в статье заявляется, что "неясно", откуда привезена эта военная техника, -- в то же время обращается внимание на то, что она несёт отметины боёв. В статье много фотографий, одобрительных реплик посетителей выставки, выражающих гордость за Россию, и в целом статья по тону почти нейтральна.

Самые популярные читательские комментарии к статье такие:

"Люди выглядят радостными и довольными. Не похоже, чтобы на них подействовали все эти антироссийские санкции".

"Неясно, откуда взялась эта техника? Для меня достаточно очевидно, что взялась она из карманов наших налогоплательщиков".

Впрочем, третий по популярности комментарий такой: "Пусть для разнообразия посмотрят на военную технику, которая работает".



