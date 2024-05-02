 

В Подмосковье нелегальные мигранты избили мужчину, и полиция не приехала на вызов

СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц, которые допустили противоправное поведение нелегальных мигрантов в посёлке Островцы Раменского городского округа Московской области, в результате чего был избит местный житель. Нелегальные мигранты проживают в Островцах в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов. Сообщается о факте избиения местного жителя, для разбирательства по которому не прибыл сотрудник полиции, несмотря на телефонное обращение в дежурную службу.  

В подмосковном Чехове у мигрантов из Средней Азии случился конфликт с поножовщиной, в результате чего двое были ранены.

 

Восемь членов таджикского ФК «ХОСА» задержаны в Москве за нападение на русских футболистов после поражения в любительском матче со счётом 12:0; двое из нападавших также нарушили правила миграционного учёта, их должны депортировать из РФ.

 

По сообщению телеграм-канала "Многонационал", в школе №167 Петербурга появилась подростковая этническая банда, которая занимается вооружённым вымогательством. 

 

В Курской области мигрантам запретили работать в такси, за это высказались 80% участников открытого голосования в Телеграме.

В Краснодаре у строящейся школы задержали 64 нелегальных мигранта.

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