 

О смерти Андрея Тропилло

Андрей Тропилло, умерший 28 апреля, был одним из соавторов русского рока как явления, да и не только.
 
Для каждого, кто интересовался этой музыкой, его статус был очевиден, заслуги перед русским народом в части развития его культуры очевидны, а вклад виделся масштабным и очень добрым. Не будем пересказывать его биографию, для этого есть всякого рода онлайн-энциклопедии.
 
Символично и грустно, что умер Тропилло в годы, когда русский рок как общественное явление подошёл к финалу самодеконструкции.
Кто-то отправился в Лондон, кто-то - в Израиль, а кто-то так и не вылез из тихой фазы запоя.
 
Было время сеять урожай, время собирать его, а сейчас для русского рок-движения, похоже, настало время, когда урожай закончился и наступила зима. Зимы, впрочем, не вечны, но это будут совсем другая история и совсем другие люди...
 
Редакция АПН прощается с Андреем Владимировичем и говорит ему спасибо за то, что он сделал для всех нас.
 
 

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