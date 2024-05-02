О смерти Андрея Тропилло

Андрей Тропилло, умерший 28 апреля, был одним из соавторов русского рока как явления, да и не только.

Для каждого, кто интересовался этой музыкой, его статус был очевиден, заслуги перед русским народом в части развития его культуры очевидны, а вклад виделся масштабным и очень добрым. Не будем пересказывать его биографию, для этого есть всякого рода онлайн-энциклопедии.



Символично и грустно, что умер Тропилло в годы, когда русский рок как общественное явление подошёл к финалу самодеконструкции.

Кто-то отправился в Лондон, кто-то - в Израиль, а кто-то так и не вылез из тихой фазы запоя.



Было время сеять урожай, время собирать его, а сейчас для русского рок-движения, похоже, настало время, когда урожай закончился и наступила зима. Зимы, впрочем, не вечны, но это будут совсем другая история и совсем другие люди...



Редакция АПН прощается с Андреем Владимировичем и говорит ему спасибо за то, что он сделал для всех нас.





