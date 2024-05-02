 

Украинский "языковой омбудсмен" счёл нынешнюю украинизацию кроткой

Украина должна перейти к наступательной украинизации страны вместо реактивной ситуативной защиты языка в отдельных случаях, заявил "языковой омбудсмен" Украины Тарас Креминь, который днями ранее рассказал, что на Украине остаются всего три школы и менее восьмисот детей, которые всё ещё изучают русский язык.

«По словам уполномоченного, нужен переход от кроткой оборонительной к наступательной украинизации страны», — передаёт пресс-служба слова "омбудсмена".

Креминь считает, что подобная политика должна предусматривать дополнительные возможности правительства по контролю местных органов власти для насильственного навязывания украинского языка там, где это необходимо делать с помощью принуждения.

 

В 2023 году в эфирах украинских общенациональных телерадиокомпаний не прозвучало ни одной песни на русском языке. Более 67% песен исполнялись на украинском, почти 33% — на официальных языках ЕС.

 

 


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