Украинцы атакуют железнодорожную и энергетическую инфраструктуру России

Украинцы начали бить беспилотными летательными аппаратами по российской железнодорожной инфраструктуре, за ночь атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. В результате ударов на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания, из-за чего были задержаны два поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.

Пять беспилотников самолётного типа перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.



Попытка нанесения повреждений объекту энергетики предпринята на территории Рославльского района региона Смоленской области, также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Орловской области, в нескольких районах имели место отключения света.

В Курской области обстреляны Елизаветовка и Козино, а также пункт пропуска "Крупец", в Тёткине дроном повреждён личный автомобиль, в Понырях повреждена ЛЭП.

В донецкой Горловке украинцы сбросили боеприпас на хлебный фургон и обстреляли магазин.







