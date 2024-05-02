 

Украинцы атакуют железнодорожную и энергетическую инфраструктуру России

 

Украинцы начали бить беспилотными летательными аппаратами по российской железнодорожной инфраструктуре, за ночь атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. В результате ударов на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания, из-за чего были задержаны два поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.

 

Пять беспилотников самолётного типа перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

 

Попытка нанесения повреждений объекту энергетики предпринята на территории Рославльского района региона Смоленской области, также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Орловской области, в нескольких районах имели место отключения света.

В Курской области обстреляны Елизаветовка и Козино, а также пункт пропуска "Крупец", в Тёткине дроном повреждён личный автомобиль, в Понырях повреждена ЛЭП.

В донецкой Горловке украинцы сбросили боеприпас на хлебный фургон и обстреляли магазин.



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APN.ru