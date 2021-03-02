 

Британия не уведомляла страны ЕС о 135 000 заключённых из этих стран

Британия в течение многих лет не брала на себя труд уведомлять страны ЕС о приговорах, которые выносила гражданам этих стран. Министерство внутренних дел Британии было в курсе проблемы уже шесть лет назад, но она оставалась нерешённой. Общее число осуждённых граждан стран ЕС, о которых полиция этих стран не была уведомлена, достигло 135 000 человек, из них 200 -- насильники и убийцы. Фактически это означает, что когда такой гражданин возвращается на родину, местная полиция не имеет понятия о его прошлом. Больше всего преступлений совершают в Британии граждане ЕС из Польши (19565), Ирландии (17996) и Румынии (12466). 
 
В январе в МВД Британии произошёл системный сбой в работе компьютеров, оказались утеряны 150 000 единиц информации -- включая отпечатки пальцев и образцы ДНК. 

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APN.ru