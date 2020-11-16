 

В Британии 300 медицинских работников создали группу против принудительной вакцинации и за свободу выбора

300 медицинских работников из Национальной службы здоровья (NHS) Великобритании создали в Фейсбуке группу против вакцинации. Они также не считают нужным ношение масок. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок уже назвал такое поведение "абсолютно неприемлемым". С недавних пор в Британии начали особенно тщательно отслеживать "антивакцинную пропаганду". 
 
Группа "NHS workers for choice, no restrictions for declining a vaccine" заявляет, что поддерживает свободу выбора и выступает не против вакцины, а против её навязывания.
 
В то же время в Британии обсуждается информация о том, что вирус ковида-19 уже циркулировал в Италии в сентябре 2019 года (а вероятно, что и ранее). Это сообщение подаётся в таком духе, что Китай скрывал эпидемию, которая начала распространяться раньше. 
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