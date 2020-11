В Британии 300 медицинских работников создали группу против принудительной вакцинации и за свободу выбора

300 медицинских работников из Национальной службы здоровья (NHS) Великобритании создали в Фейсбуке группу против вакцинации. Они также не считают нужным ношение масок. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок уже назвал такое поведение "абсолютно неприемлемым". С недавних пор в Британии начали особенно тщательно отслеживать "антивакцинную пропаганду".

Группа "NHS workers for choice, no restrictions for declining a vaccine" заявляет, что поддерживает свободу выбора и выступает не против вакцины, а против её навязывания.