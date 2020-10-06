В Великобритании за неделю от гриппа и пневмоний умерло в 5 раз больше людей, чем от ковида

Как пишет одна из двух крупнейших газет Великобритании "Дейли Мейл", от гриппа и пневмоний за последнюю неделю в Британии умерло в пять раз больше человек, чем от ковида.

750 человек умерли в своих домах, предположительно, от того, что они боялись обращаться за медицинской помощью; общее число "избыточных смертей" (excess deaths) дома, не связанных с ковидом, достигло 25 000.

Смерти от ковида составляют только 2,2% от смертей, зарегистрированных в Великобритании в эту неделю.



