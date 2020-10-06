 

В Великобритании за неделю от гриппа и пневмоний умерло в 5 раз больше людей, чем от ковида

 

Как пишет одна из двух крупнейших газет Великобритании "Дейли Мейл", от гриппа и пневмоний за последнюю неделю в Британии умерло в пять раз больше человек, чем от ковида. 

750 человек умерли в своих домах, предположительно, от того, что они боялись обращаться за медицинской помощью; общее число "избыточных смертей" (excess deaths) дома, не связанных с ковидом, достигло 25 000.

Смерти от ковида составляют только 2,2% от смертей, зарегистрированных в Великобритании в эту неделю.


Между тем, 4 000 000 человек в Великобритании до сих пор ожидают своих плановых операций. И, по прикидкам Национальной службы здоровья (NHS), к концу года их будет 10 000 000.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Менее 2% больничных коек в Великобритании заняты пациентами с ковидом
» За полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше людей, чем от ковида
» 64% россиян не желают прививаться от ковида: за лето их число выросло
» Полмиллиона британцев увлеклись выпивкой за время карантина
» Коронавирус и ожирение: созданы друг для друга
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Татарский, русский и \

Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане

«4 ноября в Америке начнется война»

«4 ноября в Америке начнется война»

Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Теперь мы знаем, кто написал сто миллиардов доносов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Великобритании за неделю от гриппа и пневмоний умерло в 5 раз больше людей, чем от ковида

  • 21:50
  • 149

Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума

  • 20:32
  • 182

Кандидат в президенты США выступил в защиту собора Святой Софии

  • 19:35
  • 159

Россотрудничество: волнения не коснулись проживающих в Киргизии русских

  • 19:23
  • 155

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов

  • 19:01
  • 170

В США установили возможность лечить аппендицит антибиотиками

  • 19:14
  • 320
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru