В Британии сравнили ковид и Брекзит, выясняя, что рассорило людей больше

В Британии выяснили , что ковид-19 разделил общество значительно сильнее, чем это сделал Брекзит. 68% британцев, не нарушавших "режим самоизоляции", испытывают сильную неприязнь к тем согражданам, кто нарушает режим. 58% британцев, которые носят маски, также испытывают сильную неприязнь к тем, кто маски не носит. По поводу Брекзита враждебность друг к другу испытывали лишь 33% желающих остаться в ЕС и 20% желающих из него выйти.

С понедельника в Британии запрещено собираться группами более шести человек, и это уже вызывает сильную враждебность, например, в многодетных семьях, которые больше не смогут нормально встречать гостей.