 

Ковид-19 уже был с нами летом-осенью 2019 года

 
Пишет римская газета "Корьерре делла сера": С сентября 2019 по март 2020 Национальный институт опухолей в Милане привлёк 959 здоровых добровольцев для исследований лёгких, в том числе были взяты анализы крови, которые оставались замороженными.
Лишь недавно эти образцы были исследованы на ковид-19. 111 из них оказались положительными: 16 -- на иммуноглобулин G (появляется на 9-12 день и остаётся в крови на более-менее длительный срок), 97 -- на иммуноглобулин M (появляется на 4-6 день от начала заболевания).
Из 111 случаев 23 приходятся на сентябрь, 27 на октябрь, 26 на ноябрь, 11 на декабрь, 30 на январь и 21 на февраль.
Таким образом, как минимум, летом-осенью 2019 года в Италии уже были довольно распространены случаи ковида-19.
 
 

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