Ковид-19 уже был с нами летом-осенью 2019 года

Пишет римская газета "Корьерре делла сера" : С сентября 2019 по март 2020 Национальный институт опухолей в Милане привлёк 959 здоровых добровольцев для исследований лёгких, в том числе были взяты анализы крови, которые оставались замороженными.

Лишь недавно эти образцы были исследованы на ковид-19. 111 из них оказались положительными: 16 -- на иммуноглобулин G (появляется на 9-12 день и остаётся в крови на более-менее длительный срок), 97 -- на иммуноглобулин M (появляется на 4-6 день от начала заболевания).