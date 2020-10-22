 

Прибыль Уолл-стрит в первом полугодии 2020 года подскочила на 82%

 

Прибыль американских финансовых институтов в первом полугодии 2020 года взлетела вверх, подскочив на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2019  года.

Прибыль банковского сектора в первом полугодии 2020 года практически соответствует показателю за весь 2019 год, составившему $28,1 млрд, говорится в докладе.

По словам финансового контролёра штата Нью-Йорк Томаса Динаполи, банковский сектор и финансовая система в целом получили федеральное финансирование в связи с пандемией в размере около $2,4 трлн, при этом дополнительные меры финансовой поддержки ожидаются в ближайшие недели и месяцы.

"Ведущие финансовые институты США, включая Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. , Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co., отчитались о финансовых показателях, которые в основном превзошли прогнозы аналитиков".


 


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