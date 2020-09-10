Россияне стремятся за город: ипотека выросла в полтора раза

Объём ипотеки на приобретение загородной недвижимости в первом полугодии 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эпидемическая вспышка коронавируса, наиболее ярко проявившая себя в больших городах, усилила покупательский спрос на частные дома.



Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая на Международном инвестиционном форуме Poestate.Live, отметил , что "пандемия показала важность развития индивидуального жилищного строительства в России".