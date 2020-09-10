 

Россияне стремятся за город: ипотека выросла в полтора раза

Объём ипотеки на приобретение загородной недвижимости в первом полугодии 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эпидемическая вспышка коронавируса, наиболее ярко проявившая себя в больших городах, усилила покупательский спрос на частные дома. 
 
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая на Международном инвестиционном форуме Poestate.Live, отметил, что "пандемия показала важность развития индивидуального жилищного строительства в России". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России выросла смертность от причин, не раскрываемых Росстатом
» Москва из-за ковидокризиса потеряла на туризме 35 млрд рублей, а потратила 300 млрд
» Ипотеки больше не будет?
» АФК "Система" будет строить "Русский Голливуд"
» Российская промышленность растет, доложили Путину
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Третьяковка – зона строгого режима?

Третьяковка – зона строгого режима?

\

"Новое переселение народов". Зачем России вступать в МОМ?

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Черный расизм: цели, истоки, методы

Черный расизм: цели, истоки, методы

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Феномен коллекционера

Феномен коллекционера

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

10 фактов о религиозности американских родителей и детей-подростков

  • 23:13
  • 98

Всё больше российских пенсионеров ищут работу

  • 22:19
  • 124

Россияне стремятся за город: ипотека выросла в полтора раза

  • 21:11
  • 110

В Москве отменяют скандальный указ Собянина о приравнивании ОРВИ к ковиду

  • 20:21
  • 143

Россияне боятся ковида меньше, чем безграмотности своих детей

  • 19:23
  • 303

Безработным в сентябре доплатят за детей

  • 18:53
  • 270
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru