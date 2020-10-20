Сельское хозяйство-2020: зерна и свиней стало больше, сахарной свёклы и картофеля -- меньше

Объём сельхозпроизводства в России в январе-сентябре вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 4 трлн 252,2 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 121,9 млн тонн зерна, что на 12,1% больше, чем к 1 октября 2019 года. Сахарной свёклы накопано 13,3 млн тонн, или на 31,4% меньше. Картофеля и овощей получено меньше на 11,3% и 0,6% соответственно.



Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец сентября составляло 18,9 млн голов (на 0,6% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), в том числе коров - 8 млн (на 0,3% больше), свиней - 26,8 млн (на 4,4% больше), овец и коз - 23,8 млн (на 1,1% меньше), птицы - 561 млн голов (на 0,1% больше).



