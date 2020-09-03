 

Москва из-за ковидокризиса потеряла на туризме 35 млрд рублей, а потратила 300 млрд

Из-за уменьшения туристического потока в Москву в первом полугодии 2020 года на 6 млн человек городской бюджет недополучил более 35 млрд рублей. Правда, после снятия ограничений турпоток сразу вырос: уже в июле в Москву из регионов приехало полтора миллиона человек.
С 4 сентября в Москве возобновится в полном объёме проведение конгрессов и выставок.
 
В целом "выпадающие доходы" Москвы за указанный период оценены в полтриллиона рублей.
 
В то же время на борьбу с коронавирусом Москва направила дополнительные 300 млрд рублей. 
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