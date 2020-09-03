Москва из-за ковидокризиса потеряла на туризме 35 млрд рублей, а потратила 300 млрд
- 03.09.2020, 20:23,
- Новости
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Из-за уменьшения туристического потока в Москву в первом полугодии 2020 года на 6 млн человек городской бюджет недополучил более 35 млрд рублей. Правда, после снятия ограничений турпоток сразу вырос: уже в июле в Москву из регионов приехало полтора миллиона человек.
С 4 сентября в Москве возобновится в полном объёме проведение конгрессов и выставок.
В целом "выпадающие доходы" Москвы за указанный период оценены
в полтриллиона рублей.
В то же время на борьбу с коронавирусом Москва направила дополнительные 300 млрд рублей.