Мустафу Джемилёва амнистировали

"По части 1 статьи 222 УК РФ суд приговорил его к 1 году лишения свободы и 15 тысячам рублей штрафа, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения. По статье 224 УК РФ - 20 тысяч штрафа, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения. По части 4 статьи 322 УК РФ - два года условно, освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы".