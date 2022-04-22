Мустафу Джемилёва амнистировали
- 22.04.2022, 19:40,
- Новости
- 0
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилёв, более двадцати лет возглавлявший меджлис крымских татар (эта организация признана экстремистской и запрещена в России), амнистирован судом Крыма.
"По части 1 статьи 222 УК РФ суд приговорил его к 1 году лишения свободы и 15 тысячам рублей штрафа, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения. По статье 224 УК РФ - 20 тысяч штрафа, освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения. По части 4 статьи 322 УК РФ - два года условно, освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы".
Джемилёв был осуждён заочно, проживал в Киеве, ФСБ запретила ему приезжать в Крым до марта 2034 года.