Вступил в силу закон об упрощённом получении российского гражданства

24 июля вступил в силу закон об упрощении получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства.

Теперь вступать в российское гражданство можно без отказа от имеющегося другого.

Кроме того, теперь иностранцы, состоящие в браке с гражданином/гражданкой РФ, лица, имевшие гражданство СССР, и те, у кого один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на российской территории, смогут подать заявление на получение российского гражданства, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая трёхлетнее проживание в РФ.