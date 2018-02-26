Слишком много Аэрофлота для нашей небогатой Родины

Сначала мы хотели поругаться на очередные инновации замечательной компании Аэрофлот , ужесточившей правила перевозки ручной клади на своих рейсах до уровня откровенного издевательства и поругания прав потребителя. Потом передумали. Да и в самом то деле - бог с ними с хипстерами, наши отцы и деды летали на самолётах без ноутбуков и гаджетов и эти - сдадут в багаж и не рассыплятся. Чай не сахарные...

Нет, редакция АПН далека от того, чтобы кликушески завывать и заламывать руки. Аэрофлот дан нашей стране как тяжкий крест, как испытание, как проба сил, в конце то концов. И мелкое вымогательство денег у провозящих "избыток багажа" пассажиров нас уже не заставит громко всплеснув руками воскричать "доколе!"

Нет, мы всё понимаем, рынок, все дела, каждый из хозяйствующих субъектов имеет право на то, что захочет его левая нога. А потребитель всех рассудит.

Один только вопрос, и он не к руководству Аэрофлота, с которым всё уже ясно.

А к уважаемым регуляторам. Вопрос очень важный.

А может ли кто-то внятно объяснить, зачем конкретно стране нужно дальше выращивать этого квазимонополиста? То, что Аэрофлот уже никогда не будет компанией мирового значения - вполне очевидно. Масштаб конторы сугубо региональный. То, что Аэрофлот чем дальше, тем сильнее лоббирует постоянное ущемление прав пассажиров на законодательном уровне и, где может, воплощает в жизнь практическими шагами - это тоже давно наблюдаемый факт. Развитию индустрии такое отношение к потребителям услуг не способствует ну совершенно.

В связи с этим возник простой и довольно недвусмысленный план. Вот у нас есть в стране два крупных госбанка, ВТБ и Сбербанк. Оба работают на широкий слой клиентуры, между собой конкурируют, за потребителя борятся. Выходит неплохо. И Сбер за время грефовского руководства весьма недурно эволюционировал и ВТБ, вообщем-то молодцы.

А не повторить ли удачный ход? Не разделить ли Аэрофлот на двух госмонополистов поменьше? Так, чтобы и руководство друг друга недолюбливало, и на успехи конкурента смотрели косо, но рассчитывать на его падение, то, как падают частные компании - не могли, а потому были вынуждены бороться и становиться лучше?

Нет, в самом деле.

Мы уже не будем говорить о том какой плохой Аэрофлот. Мы об этом годами писали.

Мы скажем проще. Россиян он утомил. Утомил своими практиками и отношением к пассажирам настолько, что всерьёз о нём уже и писать ничего не хочется. Не пора ли про него забыть как про страшный сон?