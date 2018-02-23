Экспертный мордобой на фоне Кремля

В России набирает силу предвыборная кампания. Во всяком случае, так пишут добрые люди в Фейсбуке. Однако, если приглядеться, никакой предвыборной кампании не обнаруживается.

Для любой страны выборы – центральное событие политического сезона. Не говоря уже о президентских выборах в суперпрезидентской республике, каковой является Россия. Почему-то никому не интересно, что 18 марта дорогие россияне должны проголосовать за человека, который будет править страной следующие 6 лет, обладая почти неограниченной властью.

Тут критик воскликнет: «Да всем понятно, кто победит. У Путина по опросам 70% голосов». Это верно. Однако очевидность фигуры лидера еще не означает, что сами выборы не вызовут интереса.

В самом деле, посмотрим на политическую практику Советского Союза. Когда Иосиф Сталин баллотировался в депутаты Верховного совета СССР по Сталинскому избирательному округу города Москвы, будучи к тому же единственным кандидатом, победитель был очевиден. Тем не менее, великий вождь и учитель лично вел избирательную кампанию и даже выступал перед избирателями.

Коммунисты помнили о необходимости сохранения доверия «широких народных масс» и потому формальные выборы в СССР всегда были крайне важным событием, подготовка к которому шла несколько месяцев и агитация велась всерьез.

Вспомним президентские выборы 2012 года. Тогда для любого наблюдателя победа Владимира Путина была очевидной. Тем не менее, власть прилагала гигантские усилия для того, чтобы общество признало итоги предстоящего голосования. В частности, на избирательных участках были установлены видеокамеры, которые должны были фиксировать все происходящее. Благодаря им общественному мнению удалось доказать, что «вбросы» минимальны, а значит и выборы легитимны.

В ходе избирательной кампании 2018 дела обстоят по-иному. Выборы находятся на периферии общественного сознания. Владимир Путин на данный момент полностью устранился от участия в избирательной кампании. Официальной причиной называется простуда. Ничего не известно ни о программе «основного кандидата», ни о том, куда в грядущие 6 лет он собирается вести страну.

Остальные кандидаты столь нелепы, что своим бессмысленным мельтешением вызывают лишь раздражение. Говорят, по телевизору показывают роли со слоганом «А что Титов?». Этот слоган мог бы стать основным и для любого иного кандидата: «А что Собчак?», «А что Явлинский?», «А что Грудинин?», «А что Бабурин?». Ответ очевиден: «А что сразу Бабурин-Грудинин-Собчак-Явлинский-Титов то?». Действительно, какова связь между президентскими выборами и этими светлыми личностями? Никакой.

В условиях самой тихой президентской избирательной кампании за всю историю России на первый план выходят новости о боксерском поединке между телевизионными экспертами Русланом Осташко и Томашом Мацейчуком, а также драке в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

В общем, это логично. Раз основной кандидат отстранился от выборов и участия в дебатах, а прочие кандидаты настолько не интересны, что их рейтинг колеблется в рамках статистической погрешности, значит, о судьбах страны должны спорить эксперты. Это их хлеб, в конце концов.

Но любой спор предполагается содержание, конкуренцию программ. А где в ходе нынешних выборов хоть одна предвыборная программа, на которую можно было бы взглянуть без слез? Кандидаты в лучшем случае пишут популистские агитки в духе незабвенного Лелика из «Бриллиантовой руки» («Детям – мороженное, бабе – цветы»).

Значит, полемика возможна только в форме боксерских поединков. Просто набили друг другу морды. Просто разошлись. О чем, однако, это свидетельствует? О нарастающей агрессии деморализованного общества. Раз слова закончились и начались тычки и подзатыльники, значит, внутренний градус гражданского противостояния постепенно повышается.

Тут можно возразить, что участниками драк являются обычно всякого рода привозные украинские и польские эксперты, чья профессия – играть роль Пьеро в пьесе «Тридцать три подзатыльника».

Проблема, однако, в том, что подзатыльники вызывают повышенный интерес у почтеннейшей публики. Например, тема драки на НТВ оказалась на первом месте в топе «Яндекс-ньюс», крупнейшего новостного агрегатора России.

То есть хотя россияне не дерутся, драка как способ выяснения отношений начинает их интересовать все больше.

Может быть грядущее Послание президента РФ Федеральному собранию реализовать в форме поединка? Например, по самбо или дзюдо, которыми Владимир Путин занимался в молодости.

Раз власти действительно нечего сказать обществу, может, просто бросить кого-нибудь через бедро? Или пригласить Григория Явлинского в качестве спарринг-партнера на боксерский матч?

Мы долго обсуждали скрепы нашего общества, говорили о православии, духовности и нравственных ценностях. Но, похоже, последней и окончательной скрепой является «пацанство» и оно сейчас выжигается, потому что обществу быстро наскучит смотреть на драки взрослых мужиков, не являющихся профессиональными спортсменами, друг с другом. Сам способ подобного решения споров будет скомпрометирован.

Перестройка началась с натравливания люберов на неформалов. И очень быстро переросла в гражданские конфликты по окраинам и переворот в центре страны.

Похоже, мы переживаем ренессанс этой забытой модели. У власти закончились слова. Ей нечего сказать обществу. У людей слова тоже закончились, они утратили веру в позитивные перемены с помощью слов. Пока удается направить их агрессию друг на друга. Но очень скоро они поймут, что колошматить друг друга по кем-то определяемым правилам непродуктивно.

И тогда есть шанс, что «на кулачках» люди начнут выяснять отношения не друг с другом, а с властью. Раз слова как способ решения конфликта отменены, а мордобой легитимен, значит он рано или поздно прорвется и в сферу большой публичной политики.