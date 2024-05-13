Как построить Третий Рим

Русское общество. Вызовы. Угрозы. Перспективы

Русские и пространство

К размышлениям о судьбе русского народа меня подтолкнули многие события и комментарии последних лет. Народ, сам факт существования которого отдельными авторами уже ставится под сомнение, и то ли ещё будет, оказался в ситуации, когда тренд определён, направление задано - народ в своей четко обозначенной этнической составляющей год за годом уходит в бесконечность, вслед за другими великими народами, о которых можно что-то узнать сегодня лишь из книг.

Нет смысла поднимать тему национального государства, если мыслить шаблонами первой половины прошлого века. Общество "расовой чистоты” - это атавизм в XXI веке, ровно такого же порядка как государство коммунистическое. Победа большевизма в отдельно взятой стране сегодня никем не рассматривается как некая возможность, ровно как и победа национализма в чистом виде. Да, не исключены отдельные всплески и даже революции, как и временное, миллисекундное по меркам истории, явление в политической жизни. Но многое становится универсальным - уединиться, отгородиться за ширмой в глобальном мире весьма сложно. И, если смотреть на различной интенсивности конфликтные процессы и войны, то они не способны изменить абсолютно, преобразить и направить вспять природу современных государств. Государства - нации, просуществовав как явление худо-бедно лет триста, окончательно уходят в прошлое.

Всё вокруг нас - фрагменты единого целого, глобальной экономики и глобального рынка. Государства в нём - лишь сегменты, нарезанные куски пространства, контролируемые региональными элитами. Порой лишь формально имеющими некий статус, располагая покровительством других государств.

Государства вне национального контекста - словно большие фабрики. Они не несут больше в себе тех составляющих элементов, присутствовавших даже столетие назад - национального духа, этнической природы, подчеркнутых базовых ценностей для интереса какой-либо главенствующей нации. Пока ещё существуют народы. Они как и возникли раньше наций, так и просуществуют дольше. Конечно, не все.

Государства превратились в корпорации, и о корпорациях заботятся менеджеры корпораций. Это их основная задача, за это им платят зарплату из средств налогоплательщиков.

Нужно трезво признать: между терминами "народ России” и "русский народ” также нет знака равенства. Это следствие процессов, которые длятся уже весьма долго, они не идут на пользу русскому народу. Но "народ пространства” - явление по историческим меркам кратковременное. Поэтому между двумя данными терминами я умышленно отдал бы приоритет термину второму. Поскольку первый - синоним термина "россияне”, всё менее популярного. И это, пожалуй, неплохая тенденция.

Более столетия назад русский народ являлся государствообразующим в Российской Империи. Сегодня существует много споров о сути Российской Империи, насколько она являлась суверенной, как и являлись ли абсолютно суверенными другие империи в те времена. Затем случились события, которые по-разному оцениваются конкурирующими за общественное внимание политическими силами.

Октябрьская революция 1917 года, как и кто бы её не оценивал, привела к тому, что русский народ вынужден был значительной частью рассеяться по всему миру, по всем континентам. Вперевёрнутой вверх дном, бывшей Российской Империи некоторое время люди занимались истреблением себе подобных, народ занимался самоуничтожением, исходя из весьма спорных предпосылок. Целая череда трагических событий XX века привела к множественным жертвам, волнам эмиграции, распаду СССР, в конце концов апатии и безвольной, смиренной практике выживания под гнётом вечных перемен и проблем.

Последовавший распад СССР не послужил, как выяснилось, каким-либо трамплином для роста благосостояния и национального процветания. На территории бывшего Советского Союза русские повсеместно подвержены гонениям, дискриминации, а в некоторых регионах народы прошли через этнические чистки.

Народы бывшего СССР регулярно возлагают именно на русский народ ответственность за разного рода невзгоды и лишения. Примерно так же, как некоторые дети упрекают в чём-либо родителей. Неправильно воспитывали. Неправильно кормили. Не так рассадили. Русский народ несёт до сих пор бремя ответственности. Раз делегируют другие народы - нужно брать. И нужно нести его дальше.

Спустя тридцатилетие после распада СССР лишь в отдельных регионах бывшего Советского Союза отсутствует языковая дискриминация в отношении русских. Не нужно быть экспертом, чтобы не замечать очевидного даже для самой России, где русский народ уже больше ста лет совсем не "проходит как хозяин необъятной Родины своей”. Всё усложнилось. Давно нет прежней однозначности. С каждым поколением всё больше русских вынуждено уезжать в другие регионы планеты. Совсем необязательно это вызвано каким-то особым политическим мнением или религиозными вопросами. Частой причиной является невозможность реализации, самообеспечения, построения полноценной благополучной в финансовом смысле семьи.

"Своим олигархам”, нынешним владельцам российских недр и предприятий-гигантовуменьшение численности этнических русских, как и русского народа в целом, на руку.

"Меньше будут о себе думать”.

Так рассуждали новые "хозяева шестой части суши”. Сегодня используются технологии повышения лояльности - менеджменту, низким зарплатам, снижению социальных стандартов. Корпорациям нигде в мире нет выгоды иметь дело с любыми крепкими сообществами - будь то даже не народ, а профсоюзы, этнические и национальные группы, да даже просто группы граждан. Бизнесу нужен доход. И бизнес способен нанимать наиболее квалифицированных консультантов, чтобы этот доход был прогарантирован, так или иначе. С сокращением любых издержек. В Российской Федерации в последние тридцать лет даже имитировать некое народное единство, некую "политическую нацию” никто не собирался. Ибо это противоречило интересам крупного бизнеса. Ведь консолидированный народ мог бы и спросить. "А зачем платить больше?”

Итоги неутешительны.

В попытках прокормить себя и своих близких, обеспечить стабильность и процветание, значительная часть наиболее активной части русского народа уезжает без надежд когда-либо вернуться обратно. Русским зачастую комфортнее в финансовом и карьерном смысле оказатьсягде-либо за пределами РФ, такова была практика последних тридцати лет. Не обязательно дело в климате или в неких сверхдоходах. Если ты слесарь или дальнобойщик - имеешь возможность выбора, и многие делали этот выбор не в пользу РФ. Потому что "свои” не хотят платить. Потому что дикие проценты по ипотеке. Потому что не всё нормально с медициной. Не будет достойной пенсии. Слабый контроль качества продуктов питания. Перекрытие социальных лифтов, "слабость местных” на фоне растущего влияния этнических диаспор выходцев из бывших республик СССР.

В современном мире, где элиты и лидеры государств провозглашают свои государства как бизнес-корпорации, в мире, где торжествует капитализм и конкуренция, нет и не может быть никакой большой трагедии в том, что представителям разных народов приходится уезжать из своих родных мест. Дураков совершать революции практически нет. Проще сменить государство-корпорацию. Как пример, помахав ручкой, многие дальнобойщики даже в последние десять лет предпочли Германию и Польшу.

С государством-корпорацией разговор у разумного современного человека складывается точно так, как с любым кадровиком коммерческого предприятия."Ничего личного”. Или, как говорил персонаж Виктора Цоя в фильме "Игла”, - "люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах,а другим нужны деньги.”Русским приходится крутиться, преодолевать себя, и очевидно, если таковыми считать тех, кто считает русский язык для себя первым, кто на нём говорит дома с близкими, то за рубежом русских сегодня, быть может, уже ровно столько же, сколько проживает на территории государства РФ. Сотня миллионов, а то и две сотни.

Отказавшись от идеи построения национального государства ради сокращения расходов, представители элит РФ в так называемый период "первоначального накопления капитала” получили не только ощутимые бонусы, в размере 2 триллионов долларов сложенные в западных институтах, но и гарантированные издержки рыночных отношений у себя дома. Оказавшись внезапно в статусе рабовладельцев, спустя всего-то пару десятилетий всевластия и веры в исключительность в качестве олигархической прослойки, их ситуация в итоге всё равно оказалась проблемной. Был обнаружен внезапный недостаток рабов. Потенциальные рабы либо уезжают куда глаза глядят, либо отказываются приносить потомство себе подобных рабов, либо выбирают совершенно какие угодно, но "другие варианты”, не связанные с планами рабовладельцев.

Исчезающих местных жителей в последние десятилетия приходится замещать активно зазываемыми иностранцами. Сами же русские в современном мире уподоблены другим рассеявшимся народам. Они теперь живут везде где могут, работают там, где могут, и имеют вокруг себя ровно аналогичные по своей природе недружественные мифы. В том числе про "заговор русских”, которые, якобы, проникли во все сферы мировой жизни, и тайно заправляют всем, и манипулируют вплоть до президентов крупных держав, международных финансовых институтов, клубов и далее, включая масонские ложи.Якобы, русские чуть ли не единолично и Онлайн-энциклопедии заполняют, и контролируют социальные сети.

Стоит в какой-нибудь стране, где даже высокопоставленные политики отпускают грозные возгласы в адрес Кремля, произойти какому-нибудь неоднозначному событию, все начинают искать в недрах какого-нибудь завалящего русского или русскую, - в женах у высокопоставленных чиновников, дабы определить и подтвердить "русский след” и связи с Москвой. Таким образом "метафизическое русское”, утратив опору в РФ, потихоньку обволакивает нитями несуществующего в природе "заговора” весь земной шар.

Но, по факту, для абсолютного большинства тех, кто оказался за пределами бывшего СССР - это ситуация вынужденная. Слишком серьезной катастрофой оказался распад некогда единой страны. Безработица, крайне низкие зарплаты, социальные, политические и военные конфликты сделали своё дело. Люди, способные сдвигаться с места, выбирали движение. Подобный опыт массовой миграции в разные периоды проходили и другие народы. Ирландцы и итальянцы ехали в США, немцы и португальцы - в страны Латинской Америки.

Последние сто с лишним лет показали, что как и для многих других народов, для русских практически не существует границ. Но и государства, специально предназначенного для русских, где у русских есть некие привилегии - такого тоже как-то особо и нет. Вопрос о его необходимости в будущем, как о неком национальном гетто, остаётся открытым.

У идеи национального "русского государства” хватает как плюсов, так и минусов. К примеру, вряд ли хороша идея, чтоб государство на основе политической нации русских в эпоху постмодерна обеспечивало интересы других государств. Именно в принесении жертв во имя чужих народов и сегодня, более столетия спустя, припоминают руководителям Российской Империи участие в различных европейских войнах.

Сейчас можно встретить мнения, согласно которых Российская империя подозрительно часто следовала интересам Германии, а СССР - интересам Британской короны. Но является ли разбор прошлых полётов актуальным сегодня? Вчера, сегодня и завтра важным для русских является не попытка разобраться в закоулках прошлого, а кое-что вполне конкретное и фактическое, касающееся будущего.

Важным является, чтобы русские как народ не исчезли, и чтобы они не деградировали, оставались приличными людьми, на которых пытаются быть похожими представители народов остального мира. Чтобы шли дальше, за горизонт, за пределы. Своим молчаливым упорством провозглашая правило: "Быть русским - это быть лучшим. Быть первым, всегда и во всём. Быть эталоном всего, за что бы ты ни взялся”.

СССР а за ним и РФ, последние сто с лишним лет регулярно и весьма решительно ведут борьбу сами с собой. Не так важно - происходило ли это с подачи и провокации их конкурентов на международной арене, либо сами додумались как самим себе вредить, но случалось это регулярно. И оборачивалось значительными жертвами. Желающие могут поизучать истории всевозможных кампаний, в рамках которых людей то помещали в лагеря, то заставляли искусственным образом в ущерб своей общегражданской идентичности нахлобучивать себе региональную.Какая-то бесконечная эпоха экспериментов, обернувшаяся в итоге демографической дырой и тотальной апатией.

Тем не менее, где бы ни оказались русские сегодня, они все равно с интересом и тревогой продолжают следить за происходящим в России и других регионах бывшего Советского Союза. Интерес этот никуда не исчезнет, пожалуй, как минимум несколько последующих поколений. Так что, безусловно, международные события, культурные явления и философская полемика будут в центре внимания неравнодушных людей за пределами границ бывшего СССР.Это довольно значительная цифра, около 200 миллионов носителей русского языка и культурной принадлежности к России как к абсолютному полюсу русской идентичности.

Тем, кому не оказалось места в государстве-корпорации под названием "Российская Федерация”, остаётся наблюдать за происходящим, обсуждать и делиться комментариями и прогнозами. Тем временем, жизнь не стоит на месте. В последние лет сто изменилось многое.

Нелинейная политика

Пространство политических терминов и лозунгов не является линейным. Причём достаточно давно. А, вероятно, и не было таковым изначально, за исключением весьма краткого периода. В нашем прекрасном мире уже давно нет в оригинальной упаковке ни "коммунизма”, ни "фашизма”, ни "либерализма”, ни всего прочего. Есть упаковка, логотип. Что там внутри?

Оригинальные околополитические мысли в современную эпоху порождают немногие. Точно так же, как в эпоху Средневековья заниматься искусством и гуманитарными науками можно было лишь находясь вблизи власть предержащих, коим слушание философов есть дополнительное избавление от скуки. Таким образом, любая порождаемая современными мыслителями философская, политическая и какая угодно ещё теория, в первую очередь должна ни в коем случае не вызвать раздражение у персоналий, ушам и глазам которых она адресована.

В современном обществе российском консерватизм предполагает спокойный сон и поглаживание по сытому брюшку представителей не всегда по делу бронзовеющей от десятилетия к десятилетию элиты. Любые идеи со словом "консерватизм” заходят им особенно эффектно. Хорошо, что есть хоть такой интерес. Пара философов, пара Онлайн-изданий, значит ещё не все кончено. Ещё не совсем корпорация.

В конечном итоге, путь у любого общества один - куда подальше в прошлое, к пирамидам майя, например. Либо в обратном направлении. Либо рывок вперёд - либо шаг назад. Можно сколько угодно провозглашать "консерватизм” стратегией государства, но все равно разные группы элит будут её тянуть либо в одну сторону - либо другую. Да и не только элиты. Вспомнить последние годы СССР - запрос общества к обновлению и тотальное недоверие к КПСС искали некой реализации, некоего выхода. И обществу по большому счёту было безразлично относительно цены тех самых перемен. Не покачнулось общество назад, не отшатнулось в ужасе и страхе даже после трагических событий в Карабахе, Оше, Приднестровье.

Какое значение имеет самоназвание общественного строя у текущей правящей элиты? Так ли это важно? В современном мире много где используется обёртка - "либерализм”, а по факту справедливость определяется тем, насколько дорог и опытен ваш адвокат, а продолжительность жизни - способностью оплатить приличную медстраховку. Где-то, как в ОАЭ, вообще не переживают по поводу четких характеристик своей политической системы. Поэтому оценивать ту, или иную систему, следует не "сверху”, используя методологию политических фокусников и профессиональных политтехнологов. Оценивать нужно "снизу”, с позиций самого общества. Которое, как мы знаем по множеству примеров, либо приходится запирать под замок, чтобы не сбежало, либо распределять блага таким образом, чтобы общество относилось к представителям власти с искренним уважением и сочувствовало несущим бремя этой самой власти. Добиться пропагандистскими методами этой гармонии возможно. Но, лишь в краткосрочной перспективе. Народная любовь и поддержка далеко не всегда достижимы контролем над СМИ.

Конечно, технологии управления общественным мнением могут быть разными. Можно вновь годами подбрасывать некие суммы неспокойным персонажам. Те организуют очередное выступление на арене политического цирка, с подпрыгиванием и взаимным самообличением "справа” и "слева”, чтобы властные персоны на фоне тех и других выглядели центром благоразумия и умеренности. Претендентов на роль клоунов и политических хулиганов всегда достаточно. Они даже порой недурно развлекают, однако не способны отвлечь общество надолго. Фокус слишком прост и понятен. Народ по-прежнему недостаточно глуп, не так ли?

Пространство политических терминов и лозунгов не является линейным.

Кейсов доказательства для данной теоремы - вагон и тележка. Начать можно, как минимум с КПРФ. Российская официальная партия коммунистов, которая, например, не является партией и не содержит в своих рядах коммунистов. Это такой себе клуб актёров-любителей, набранных по объявлениям. Который вовремя "застолбил поляну”. Как мы помним, после кризиса 1993 года. Когда необходимо - клуб лоббистский. Когда, опять же, необходимо, - разгоняющий актуальные на определенный момент лозунги - о том, как всё кругом "продали”, до весьма профессионального манипулирования религиозными чувствами, столь не свойственного коммунистам прошлого, с их атеизмом, закреплённым во всех партийных документах. Вспоминая конец восьмидесятых, на последних съездах СССР именно коммунистов называли "правыми”, то есть крайней точкой консервативного спектра. Они ими, отчасти, и были. Они ими же и оставались, даже создавая некие новые политобразования, как, к примеру, Примаков с Лужковым. Можно ли назвать их левыми сегодня?

Российские "либералы” также использовали свой термин для формальной самоидентификации, не сильно заботясь соответствию заявленного брэнда. В 90-е они таковыми являлись разве что в собственном узком кругу, друг для дружки. Все как один с порога, с самого 1991, жаждали Пиночета, чьей-либо твердой руки и воинственного антикоммунизма с обязательно прилагаемой к нему русофобией. Якобы временно. Якобы во имя благих целей. Не будучи русскими согласно собственного самоопределения, они зачастую свою нерусскость каждый раз нарочито подчеркивали, гордились ею. Над русскими гордо воспарили, высокопарно и томно рассуждая о будущем страны, народ которой, по их мнению, не заслуживал много, а, наоборот, - подлежал немедленной утилизации любыми возможными методами.

Один из ключевых даже не лозунгов, а нарративов, озвученный обласканными властью РФ видными персонами "либерального лагеря” в девяностые - "русских не должно быть больше 10-15 миллионов, их слишком как-то чересчур многовато”.

"Либерализм девяностых” в российской версии предполагал и предполагает до сих пор не освобождение от рабства, гарантированное и вечное, а наоборот. Либерализм - для себя. Для русских - рабство и гибель.

У сошедшей со сцены "либеральной” элиты 90-х не вызывал возмущения ни рабовладельческий строй в Российской Федерации, ни русский народ, которому по их планам полагался статус лишь покорных рабов, без права не то что на самоуважение, на банальную самоидентификацию. И надменные ухмылки из уст всем хорошо знакомых примелькавшихся персонажей. Много чего от них хватило наслушаться. Вплоть до того, что и русских никаких, в общем-то, и нет.

Неоевразийство как ошибка

Концепция евразийства впервые порождена в эмигрантской среде, до Второй мировой войны, некоторые активно продвигавшие её публицисты позднее оказались в Советской России и предсказуемо были казнены. Искусственный проект по выманиванию и ликвидации потенциальных врагов Советской власти. Можно пытаться ещё поспорить, кому и зачем он понадобился, но стоит ли тратить время. Главное - результат. Евразийство увлекало публицистов. Затем увлеченных публицистов сожрал СССР. Вероятно, этим и было интересно евразийство Советскому правительству. Как инструмент поглощения увлекающихся публицистов. Как только их поглотили кому следует - евразийство закончилось.

В конце XX века о евразийстве в России вспомнили вновь. Появились некоторые книги, были прочитаны различные лекции. Молодежь проявила заинтересованность. Минуло двадцать пять примерно лет. Возможно, в кругу интеллектуалов когда-то в девяностые родилась экстравагантная идея -через евразийство растворить в России окружение или весь мир. Получилось, увы, обратное. "Мир” начал растворять в окружающих дебрях саму Россию, весьма слабую в то время субстанцию, слабую и духовно, и финансово. Страна пребывала в прострации, кто-то даже считает, что в оккупации. И тут евразийство как инструмент продвижения влияния, ожидаемо сработало согласно принципу "хвост виляет собакой”. Когда, в итоге, инициатива быстро перешла к тем, на кого влиять, наоборот, планировали.

По моему глубокому убеждению, в определенной ситуации было большой ошибкой продвигать эту концепцию. Это ошибка длиной в 25 лет. "Неоевразийство” - случайная сувенирная продукция, ни в каком смысле не адекватная миропорядку и месту в ней русского народа, да и новой России. Не важно, какой смысл закладывали в евразийство столетней давности авторы. И о чём думали и мечтали те, кто о евразийстве зачем-то решил напомнить. Сегодня это доктрина окончательной ликвидации русского народа.

Раз уж решили ваять в каком-то, хотя бы фрагментарном смысле, "государственную идеологию”, следовало сосредоточиться. Сконцентрироваться. И держать здоровую дистанцию от "восточных мудрецов” и всевозможных местечковых баев, которым подобная ширма в виде идей евразийства весьма приятной была для прикрытия неблаговидных целей.

Хорошо помню, с чего начиналось "евразийство конца девяностых” - в президиумах евразийских движений заседали и лукаво улыбались, в подавляющем большинстве, профессиональные проводники влияния стран ближнего зарубежья. Какие только рожи там не мелькали.

Было принято оказывать знаки внимания кому угодно, вплоть до родственников Назарбаева и представителей радикальных националистических движений соседних республик. Каким образом евразийство помогло "спасать Азию” и прочих, или оказывать на тамошнее руководство некое позитивное влияние, для меня до сих пор остаётся загадкой.

Быть может, логика неоевразийства совсем в другом? Чтобы в эпоху Кали-Юги, согласно заветам Юлиуса Эволы, "Оседлать тигра, прыгающего в пропасть”?Смысл - не в приобретении чего-либо, а в окончательном саморазрушении?

"Пусть всё катится ко всем возможным чертям. У русских есть шанс свалиться в пропасть, всем вместе. Ну, и, возможно, со всем миром заодно”.

Если путь к Апокалипсису и ядерной войне пролегает через обиду и одичание, продвижение чужих интересов, через бороды и халаты - что ж, это тоже путь, возможно, это и не ошибка вовсе. Вполне осознанный выбор. О котором нация пока, вроде как, никого не просила. Может быть, почему нет. Концепция как предмет искусства, плавно подводящая цивилизацию к самоуничтожению, к тотальной перезагрузке. На смену депрессии, пустоте и боли. Если это так, что сказать. Красивая комбинация. Что-то в этом возвышенное, от Юкио Мисимы. "Подтолкни, что падает.”

В Вальгаллу, надеюсь, пока рановато.

На внешнем треке неоевразийцы сегодня преподносят себя как степенные представители западного интеллектуального клуба. Как правые либерал-консерваторы, тяготеющие к эпохе Рейгана и его предшественников по смыслу, противостоя либерал-демократам эпохи Обамы. Противопоставление эпох и концепций очевидно. США 60-х годов прошлого столетия имели 600% рождаемости от нынешней. Без "внешней помощи”.

Выглядит так, что для западной аудитории неоевразиец -последний рыцарь "правильного по понятиям” Запада - вертикально стоящий русский либертарианец.

В то время, как на постсоветском пространстве репутация неоевразийцев - ублажители баев, размазывающие по бороде халву и прочие восточные идеологические сладости, относительно "особых путей”. Почему-то с глубинными поклонами в сторону Азии.

Эти идеологическая раздвоенность и недосказанность преодолеваются простым приемом - нужно снять с себя евразийский халат, и быть собой. Быть русскими.

В чём опасность евразийства? В рамках этой парадигмы русский народ рискует оказаться расходным материалом, "навозом, на котором в конце концов будут произрастать другие народы”.В несуразных одеждах, религиозном экстриме и прочей дичи. А за такое счастье русские кого-то должны ещё и благодарить.Создаётся впечатление, что нынешние неоевразицы, ужаснувшись эпохе "девяностых”, предпочли четверть века назад уйти во внутреннюю эмиграцию. И с тех пор духовно они пребывают далеко не в Москве или Петербурге, а в каком-нибудь, в лучшем случае, Тегеране. Если не в афганских ущельях, в поисках некой мудрости.

Когда неоевразийцы транслируют суть своей концепции иностранцам, выходит, что элита управленцев и примкнувших к ним философов, с самого начала новейшей истории России строит "де-факто” американское общество "здорового человека”. ОК. Портрет Ильина вам в помощь, но зачем дурить людей?

Ещё одна тема. Иван Ильин и евразийцы не нашли общего языка столетие назад. Возможно, Ильина всего лишь не подвела интуиция. И, в итоге, он не сгинул в советских застенках с клеймом "врага народа”, за какую-нибудь одну из сотен своих статей, а умер в Швейцарии, в 71 год. Пожалуй, стоит согласиться с таким решением русского философа. Лучше умереть в 71 год в уютной Швейцарии, чем значительно раньше, с пулей в затылке в уютном подвале.

Мне совершенно очевидно,что концепция евразийства - под красочными, но весьма двусмысленными лозунгами, упаковать и отправить в гроб максимальное количество русских людей. Так было в первой половине XX столетия. Почему теперь, сто лет спустя, будет иначе? Двадцать пять лет торжества неоевразийства в РФ уже минуло. Эффективность евразийства доказывает элементарная статистика демографии последней четверти века. Евразийство работает, признаем это как факт.

Что может дать пропаганда неоевразийства русскому обществу? Что может дать бизнесу? Возможность меньше платить рабочим, и при этом получать повышенную рождаемость, как в Азии? А когда люди прозреют, начнут разбегаться? Кем удастся их заменить?

Пытаясь любой ценой закрыться ширмой от Запада и общих с ним концепций, которым русское общество и русские мыслители следуют, в том числе и как их авторы и соавторы, столетиями, часть сегодняшнего русского философского и политического сообщества поступает примерно как эдакие практикующие сектанты. Перечеркивая своё собственное прошлое и настоящее, отвергая очевидные факты, делают вид, что "изобретают” велосипед. Разумеется, на квадратных колёсах, и особо он никуда не движется. Только падает.

Философы, как говорится, обязаны жить долго, чтобы хватило времени в случае чего исправить свои заблуждения. У нынешних членов неоевразийского клуба пока что достаточно времени, чтобы сыграть позитивную и конструктивную роль в истории современной цивилизации и судьбе русского народа. Продолжим надеяться.

Если перестать жульничать в таких вещах, будет легче жить. Например, объяснившись однажды со своей аудиторией ровно теми же словами, что для иностранной публики. О том, что нынешняя Россия - не просто плоть от плоти часть западного мира, это неотделимая его часть, краеугольный камень. И удерживать рубеж консерватизма, попытавшись построить у себя "рейгановскую Америку”, что ж, это не самое плохое, чего русский народ и русское правительство могли бы пожелать себе. Конечно, в эту концепцию легко вписываются многие русские философы XX века, в особенности, -Иван Ильин. Да и нынешние интеллектуалы могут спокойно рассказывать добрым русским людям то же самое, что пытаются донести на английском языке людям американским, демонстрируя цивилизованный облик русского народа.

В противном случае выходит какой-то фальшивый имиджевый стыд.

"Мы такие же как вы, Мальчиши-Плохиши!”

А у самих - поклонение баям. В регионах зарплаты на два-три похода за продуктами. Имидж экзотических субъектов, весьма передовых снаружи, но совершенно отсталых внутренне, и к тому же продажных за три рубля ровно. Благодаря сотням и тысячам "богатых Буратин” с отелями на Средиземном море, из всех почти возможных ветвей государственной власти. Парадоксально, что при этом кому-то кажется хорошей идеей целовать туфли восточным олигархам. Нужно быть твердыми и последовательными в защите своих интересов.

Если решено изучать и продвигать в массы некоторые идеи Ивана Ильина, то необходимо признать публично: с евразийством покончено.

Стоит обозначить приоритеты буквально: "Никто не без греха. Мы в начале пути. Мы отказались от коммунизма. Народ отказался. Мы строим будущее по определенным шаблонам прошлого, с теми идеалами Запада, которые сам Запад зачем-то отверг и в конце концов утратил. Америка эпохи Рейгана и ранее. Германия эпохи Гельмута Коля”, и далее по списку.

Причём декларировать и дома, и, что называется, "на выезде”. Как интеллектуальный, духовный в первую очередь, поход против лицемерия, пошлости и бесстыдства современного общества. Не противопоставлять себя Западу, а объявить себя подлинным Западом. Тем, в котором Российская империя некогда была неотъемлемым, неразменным бриллиантом.

При этом, разумеется, следует обходиться не как обычно, красивыми словами, а непосредственно реализуя у себя данную концепцию в полном объеме. Чтобы быть эталоном, примером для других. Много чего следует сделать. Но ведь это возможно - и сделать, и провозгласить, и четко обозначить различия. Вот тогда это будет, действительно, Большая Игра.

Традиции и реальность

Пока не доказано словом и делом обратное, мы продолжим воочию наблюдать картину деградации и падения, отступления от вековых для русского народа ценностей и основ. В числе прочих - от концепции "Третьего Рима”. Прозвучал и голос Патриарха, чтобы подчеркнуть очевидные и весьма удручающие тенденции относительно будущего русского народа.

Проложен и практически официально поддержан курс на всеобъемлющее одичание России, в первую очередь - русского народа. Евразийство в любых его формах сегодня является гибельной для русского народа концепцией.

Однако, следует напомнить, через какие тернии был проложен путь к фундаментальной ошибке - к принятию политическим классом РФ концепции евразийства. К осознанию как единственно верного - "азиатского консерватизма”, особой формы консервативной мысли, способствующей становлению России будущего по шаблонам наиболее тёмных и отсталых регионов Центральной Азии. С распухающими от богатств баями и десятками миллионов безграмотных бедняков, обитающих в глиняных мазанках без единого шанса на полноценную жизнь.

В связи с данными тенденциями, что говорить, померкли и рассосались практически все проблемные аспекты, связанные с Северным Кавказом. Проблемы, будоражившие умы русских эпохи нулевых. Поскольку сегодня, на фоне общественных процессов и настроений в республиках Центральной Азии, любой российский регион Кавказа - это почти Париж, Монако и Куршевель.

Посмотрим и в другую сторону.

Через что прошел русский народ в новейшей своей истории? Из недоверия и разочарования деятелями брежневской советской эпохи - в семибанкирщину времён Ельцина. До конца не понятно - какой именно путь был более губительным, более разрушительным для русских - с так называемыми "красными директорами” или с "семибанкирщиной”. Оба хуже, но победили в девяностые в итоге более агрессивные, более дерзкие и более умные. Так что жалеть ни о чём уже не стоит. Страница перевернута, пусть и не самая благопристойная.

Наблюдая нынешнее падение русского народа в демографическую пропасть, приходят на память комментарии экспертов эпохи "нулевых” относительно лучшего способа хранения средств от продажи российских недр. Норма - "ни в коем случае не держать деньги в России, иначе их съест инфляция. И, вообще, это опасно. Держать нужно за рубежом, и возвращать обратно лишь по необходимости”. Как результат, вывезены триллионы, сложены и инвестированы в экономики других государств и регионов. Если задаться вопросом - "как сознательно превратить население своей страны в большинство бедных и пожилых?” - ответ считай готов. Именно так.

Следующим этапом - схлопывание сегментов малого и среднего бизнеса, дескать, государству трудно собирать налоги с микропредприятий. Невыгодно. На этом самом месте захлопнулась лазейка выживания для русских семей через челночный бизнес в начале "нулевых”. Возможность закупать партиями до 10 тысяч долларов товар в ОАЭ и Турции. Эту нишу забрали себе те же самые, доверенные лица высокопоставленных госслужащих, чтобы возить всё необходимое контейнерами, кораблями. Затем ради благоустройства городов отменили ларьки. Начали подниматься мощные сети, опять же, в собственности единиц, с нищенскими зарплатами. Прошло ещё пять - десять лет - и к концу "десятых” закончились заработки населения в ходе избирательных кампаний. Если двадцать лет подряд для победы на выборах было необходимо платить штабам, и эту нишу отжали. Кандидатам в депутаты теперь нужно тратиться не на кампанию, а на занос чемодана с наличными в правильный кабинет, правильным людям. Опять деньги прошли мимо русских. Мимо населения. Прошли и ушли. И оттуда - сразу в Лондон, Цюрих, ОАЭ - кому куда приятнее. Россия сегодняшняя - фрагмент глобального мира, все те же понятия, правила и тенденции в бизнесе, как и в любой западной стране. "Увезти и спрятать.” Если есть отличия, они минимальны. Корпорации. Миллиардеры. И под ногами население, не имеющее ни стабильности, ни уверенности, только тревога и прострация.

Новые русские

В 90-е зародился странный термин - "новые русские”. Это были бандиты на внедорожниках, персонажи всем известных сериалов, которых периодически взрывали, и тому подобное. Сегодня если вспомнить об этой категории, то, быть может, где-то на задворках до сих пор бродят вышедшие на свободу носители помятых малиновых пиджаков и спортивных трико, с пропитой физиономией, сигареткой, и так далее. Ничего нового. Ничего русского.

Но термин интересен. Можно придать ему новое значение. В свете демографического кризиса - это могут быть переселенцы, пожелавшие обосноваться в России, и их потомки.

Если вернуться во времена русских царей, тов отношении народов Азии бременем русских всегда было просвещение и наставление их на путь цивилизованности. Никто никогда не думал искать некую "мудрость жизни” в первобытном обществе диких племён - темнота, рабство, унижение ближних, - всем несчастьям и порокам Российская империя, а затем и СССР пытались предлагать некую здоровую альтернативу. Старались действовать мягко, без надрыва. Но это была дорога строго в одну сторону - дорога диких соседствующих племён из средневекового восточного рабства - к развитию, прогрессу и процветанию. Да, затратно, но и эффективно.

С распадом СССР ситуация в азиатских бывших советских республиках последовательно усугублялась, откатывалась назад и в социальном, и в культурном аспектах. В бедности и бесправии население потихоньку дичало и проваливалось в религиозные экстремистские сети.

Довольно странно, наблюдать, во что в итоге выродилась иммиграционная политика в РФ -все перевёрнуто с ног на голову мнимым равенством, а то и абсурдным преклонением. Перед теми, кому стоит многому поучиться у народа России.

Нет никакой тайны - региональные элиты и силовики легко коррумпировались всевозможными "общинами”, корни которых в 90-х, в криминальном бизнесе, а то и откровенном бандитизме замкнутых этнических групп.В итоге, на общегосударственном уровне, всё, что когда-то Россия проходила сама, столетие назад, весь опыт интеграции неграмотного населения, почему-то был отброшен. Можно по-разному относиться к Октябрьской революции 1917 года, но очевидно, что в вопросе обеспечения культурного развития, всеобщей грамотности, гендерного равенства и многих других новаций Советская Россия оказалась по итогам XX века впереди всех остальных государств планеты.

Вернёмся к сегодняшним проблемам.

Определённо, как и сто лет назад, крестьянин не равен городскому жителю, интеллигенту, ученому. Крестьянину нужно работать над собой, нужно долго и усердно учиться. Безграмотное население Центральной Азии без должного опыта хотя бы в масштабе полноценного среднего образования не просто не способно к интеграции. То, что происходит последние десятилетия, - явление взрывоопасное. И последствия могут оказаться куда чудовищнее одного-двух-трёх самых зловещих терактов.

Как следовало бы "принимать в русские?” В русские принимают в рубашке и галстуке с остриженной как минимум до пределов приличия бородой и аттестатом о среднем образовании, подтвержденном в российской школе. А если необходимо, то с оконченным курсом вечерней школы согласно государственному стандарту, и только после - доступ на рынок труда. Если людей не хватает катастрофически - обязательство по приезду ходить в школу, как на работу. Платить за это пособие. Интеграция - серьёзный, ответственный и не быстрый процесс.

Выбросить сельские наряды и купить одежду, в какой ходят окружающие. Убрать чалму и халат, надеть пиджак и галстук, привести в приличный вид прическу и бороду, изучить хорошие манеры, чтоб на уроке объяснили под роспись про хватание девушек на улице, прочие традиционные для диких мест события и их последствия согласно норм УК. С обязательной контрольной фразой на дорожку о том, что в случае чего, лидер диаспоры не поможет, а незнание законодательства не освобождает от ответственности.

Безусловно, "с нуля” любому человеку в возрасте практически невозможно приблизиться к нативному владению русским языком, как и любым другим. Не нужно издеваться над людьми, если у них что-то не получается по щелчку пальцев. Такой шанс появится у следующего поколения, вместе с более широкими перспективами на рынке труда, в науке и далее. Как это обеспечивается? Как и в любой западной стране. Детский сад и школа. Следует делать то же, что делает любое современное западное общество - изымать ребенка из семьи с 8 утра до 8 вечера, его внутренний мир, лингвистическая среда, правила поведения в цивилизованном обществе, как и знания общеобразовательных предметов - задача государства, воспитатели и учителя решат вопрос. Платите достойную зарплату учителям и воспитателям, если думаете о будущем страны.

Самим же русским некогда слишком много думать про косоворотки. Не стоит преувеличивать значение этнических костюмов, народных плясок и песен. Те народы, которые этими атрибутами сильно увлеклись, как оказалось, далеко ни в чём за последние 30 лет не продвинулись. В восточноевропейских регионах, чьи каналы мне регулярно попадаются в пакете кабельного ТВ, за последние 30 лет не появилось особо как-то новых имён в науке и философии. Зато этнические танцы в соответствующих нарядах и шапках - по главным каналам ТВ. Пляшут, и песни поют, - беспрерывно. Великолепие, конечно. У них на это времени хватает. У русских его нет.

Чтобы быть лучшими на этой планете, понадобится быть первыми во всем. Придется быть беспощадными к себе. Это всего лишь один из множества вызовов будущего.

Жизнь русского человека сегодня, как правило, максимально некомфортна. И дома, и "на выезде”. Дома - повышенный уровень адреналина, насилия, агрессии в обществе. Трудно сравнить с другими странами. Виной тому, большей частью, холодный и сырой климат, социальные проблемы. Правоохранительная система как и другие сферы жизни нуждаются в финансировании и квалифицированных кадрах.

Фейковые программы интеграции. За пределами РФ, в основном, они тоже фейковые, но не всегда и не сплошь. Я о тех программах по переселению, которые предлагаются соотечественникам, русским из других государств. Совершенно смешные суммы, предлагаемые в виде "подъемных”. Можно сравнить с соответствующими программами для переселенцев в других странах. С тем, что предлагает государство. Зачастую бонусом - "там” понятно, где переселенцы будут потом жить, и где найдут работу. Будет ли она, и какой будет зарплата.Понятно, что нигде не рай, но и для госструктур, и для бизнеса всегда ставится барьер, ниже которого зарплата быть не может. И, как минимум, из этой минимальной зарплаты на нормальное питание и нормальную одежду уйдёт половина. Молодой специалист, учитель, врач и медсестра, почтальон, соцработник и библиотекарь в западных странах могут надеяться как минимум на эту "минималку” сразу, с порога. Можно изучить минимальные зарплаты у других, если их не может прогарантировать государство, значит будет демографическая пропасть, люди будут стараться уехать туда, где хотя бы их детям будет легче выжить, тут не до всяких политических дискуссий. Никого не удержат в нищете ни политика, ни философия, ни любые проповеди.

Цитадель цивилизованности

Где располагается "Запад”? Является ли Россия Западом, и если нет, то что это? Отдельный феномен?

Объяснение следует искать в собственной истории. Несмотря на очевидное разделение, которое, опять же, всегда носило блоковый характер и никогда не имело четко выраженных линий некоего монолитного "фронта”. Всегда игра в пятнашки. Всегда ситуативные союзы. Интриги. Конкуренция. Типичное такое, "западное” поведение. Россия столетиями варилась в этом всём, наравне с остальными своими не сразу поймёшь кем - "партнёрами”, "недругами”, "союзниками”, "конкурентами”. Теми, от кого не спрятаться на другой планете. Надо сожительствовать. И периоды охлаждения сменялись периодами сближения. Куда столетиями ездила русская интеллигенция, все поэты-писатели, Италия для них была и курортом, и домом. Не помню, кто ездил с теми же вопросами, например, в противоположную сторону. Не из враждебности не ездили. Было не интересно, не по-домашнему. Для русских Европа столетиями - дом, как и для других европейских народов.

Русские, как разделённый и рассеянный народ, сегодня присутствуют значительно дальше Европы, -на всех континентах. Это не случилось вчера, больше ста лет уже как русские в силу разных обстоятельств расселяются по планете. Где-то, как, например, в Парагвае, им ставят памятники. Где-то они преуспевают, где-то нет, но волна последних тридцати лет - это нечто невообразимое. Десятки миллионов русских, людей, посещавших русскую школу, получивших образование в учебных заведениях на русском языке, со всего постсоветского пространства, рассеяны по всей планете, большей частью в странах, которые условно можно назвать "Западом”, если смотреть со стороны России.

Тем не менее, и сегодня, в целом, уровень образовательной системы, медицины и много чего ещё, в русском Владивостоке даст фору многим регионам этого же самого "Запада”, взять провинции хоть США, хоть Канады, хоть некоторых стран ЕС.

Как знать, быть может спустя некий промежуток времени Владивосток внезапно окажется "цитаделью Запада”, его крайней точкой.И с западного побережья, из Калифорнии, тамошние жители будут с грустью вглядываться за горизонт, "туда, где Запад”. Туда, где некогда вопросы решали римские легаты, а позднее - Суворов и Наполеон, Де Голль и Гельмут Коль, Сталин и Черчилль, Рейган и Громыко.

И, действительно, "Запад” будет именно там. Не "Восток”, а именно "Запад”. "Восток” будет в противоположной стороне. И где закончится "Запад” - с этим на отдалённую перспективу пока что тоже, ничего не ясно. Как бы не случилось, что после череды каких-нибудь революций и катаклизмов в стиле романов Маркеса, на недоуменные вопросы страждущих с другого берега в конце концов придется, разводя руками и пожимая плечами отвечать: "Запад - это мы. Если что, - мы готовы помочь.”

Глядя на современные тенденции, как знать, где в мире будущего останется место для христианской веры. Безопасное, охраняемое место. Мы живём в очень странном мире, где духовные ориентиры прошлого замещаются соцсетями, проповеди и идеи люди черпают там, вместе с агрессивными призывами разрушить всё, что связывало людей раньше. Как знать, быть может и "западная”, и "восточная” Церкви, в итоге, окажутся ближе если не на уровне доктрин и персоналий, то окруженные единым контуром защиты от диких новаций современного мира, транслируемых вообще не понятно кем. Искусственным интеллектом. Людей втягивает в себя пустота. И с каждым годом эти тенденции всё серьёзнее.

Обратим внимание, именно в этом месте находится та самая, начальная точка реализации концепции "Москва-Третий Рим”. Её суть - спасительный, духовный Ноев ковчег для последней цивилизации. Как построить Третий Рим? Вероятно, это ключевой из всех русских вопросов тысячелетия.

Русские, на правах равных, смогут через лет двадцать, если не раньше, рационально всё объяснить другим европейским народам: "если вам самим уже совсем не надобно ни культуры, ни истории своей - живите так, в соцсетях, пляшите с кольцами в носу, раз нравится, курите себе, сидя на тротуаре, попивая пиво. Отдайте нам что вам негоже, мы позаботимся, сохраним. И европейскую религию, и культуру, право, ценности, идеалы и языки. Если нужно, сохраним и столь не нужные больше вам памятники ваших президентов, священников, королей и мореплавателей, и все цвета и оттенки, и католиков поддержим, и эллинов, и, если понадобится, как обычно, иудеев. А если кто захочет обратно - в цивилизованное, культурное пространство - дорогу знаете”. Конец фильма.

Но это когда-нибудь. Пока же русским следует научиться, как минимум, перестать истязать самих себя.

Русское общество и его враги

Главные враги русского общества - это заблуждения.Зачастую транслируемые говорящими головами по методичкам, ситуативно, в реализации неких локальных задач на короткую перспективу. Назавтра они сменятся другими, сменятся методички, и понадобится заводить другую пластинку.

Российское медийное пространство, как и пространство выбора вектора развития, формируются согласно неких глобальных, единых для всех, шаблонов западного политического дизайна. Где всё всегда идёт кругами по воде. Всё размывается. Все в прострации. Так везде. Никто не исключение сегодня.

Следствие этого размытия - как раз одно из ключевых заблуждений. Это беспорядочное метание элит и примкнувших к ним гуманитариев слева - направо. "От глобального Севера - к глобальному Югу.” Разрыв преемственности, с продвижением имиджа согласно неработоспособных практик, времён СССР. Попытки листать старые книги, с тем же "евразийством”, в надежде найти там ответы на новые вызовы.

Поскорей отделались от КПСС, не считаясь с издержками. В страхе перед возвратом к власти коммунистов вначале благосклонно воспринималось "наверху” русское национальное движение. Потом, когда страх оттаял, пришел уже следующий страх - перед национально ориентированной молодежью. И этот страх в себе элита затаптывала ногами четверть века. Вместе с любыми ростками робкого русского начала. Затоптала, наконец, теперь смотрит, спрашивает - а где русские-то? Чего-то им не живётся, не размножается. Куда подевались-то вдруг? Статистика вызывает тревогу.

Одно из заблуждений - противопоставление друг другу правых и всех остальных там, где нужно искать гармонию. Если капитализм - то так уж до конца, чтобы превратить людей, не имеющих соответствующих связей и опыта предпринимательства - в беспрекословных рабов, работающих даже не за еду, а за священное право поцеловать халат бая. Если социализм - то убить всех, кто слишком много накопил. Слишком много было радикализма. Слишком много жертв. В итоге - полное исключение русского человека и его судьбы как главного объекта любых реформ, любых идей, любых философских концепций.

Начали, как на "диком Западе”. Философы стараются для себя. Политики - для себя. Бизнес ищет свои прибыли.

А потом аврал. Стимулируем срочный ввоз миллиона желающих работать за еду, потому что мусор убрать некому. Сами убрать не пробовали? Платить не пробовали? В СССР с мусором проблем не было. Не было недостойных профессий. "А у Толи, например, мама-милиционер”.

Серьезное заблуждение -в противопоставлении капиталистических и социалистических "инструментов”. Свобода рыночных отношений не отменяет стремления к построению общества социальной справедливости и госрегулирования. Любая идея бессмысленна, если стратегия по её реализации наносит в результате ущерб русскому народу, ведёт к сокращению его численности, к сокращению числа носителей русского языка и русской культуры.

Определённо, избирательная система позволяет сформировать сопричастность каждого отдельного члена русского общества к происходящему. Однако, что в состоянии изменить выбранное обществом лицо, не располагая полным объемом информации, необходимым для выработки верного решения? Короля играет свита. Любой правитель заведёт общество в болото, не располагая точной картиной мира и должной квалифицированной поддержкой. Её способны оказать лишь те, кого не выбирают раз в несколько лет, и кому не нужно тратить время своей жизни на узнаваемость, имидж, политические дивиденды. Речь о профессионалах разных направлений.

Консерватизм как идеология способен укрепить стратегию эволюционного пути развития страны через становление политического и управленческого ядра, русского "глубинного государства”.Через профессионализм аппарата госуправления, способного решать в авральном режиме множественные проблемы и совершая при этом минимальное количество ошибок. Как будут именоваться люди на поверхности конструкции власти, какова будет иерархия публичных должностей, роль законодателей - всё это уже детали. Это вторично, и может принимать совершенно разные формы и использовать фрагменты тех, или иных политических концепций.

Если России в ближайшие 20-30 лет удастся достичь промышленных и социальных стандартов, сопоставимых с США эпохи Рейгана и ФРГ эпохи Коля - конечно, с учетом сегодняшних технологий и тенденций, - такие планы на будущее могли бы прибавить оптимизма обществу. Как вполне достижимый горизонт развития. Осталось определиться, что именно может помочь русскому народу в реализации этих планов.