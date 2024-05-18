29 человек пострадали из-за массовой драки с иностранцами в Киргизии

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами (сообщается о пакистанцах), которая переросла в беспорядки. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Известно о 29 пострадавших
, в том числе 15 человек доставлены в больницу. Зачинщиками
считаются три иностранца. Возле хостела в Бишкеке, где произошла драка, собралось более тысячи
человек.
Возмущённые граждане перекрыли трассу, зафиксированы факты погромов в общежитии, где проживают иностранцы. Общежития, в которых проживают пакистанские и индийские студенты, взяты под усиленную охрану.
Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев прокомментировал
драку следующим образом:
«Собрались люди 18-25 лет, их было до 700 человек. Они обеспокоены увеличением количества мигрантов в столице из таких стран, как: Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет и других. В целом их требования правильные. В начале апреля по поручению Садыра Жапарова мы начали работу по выдворению незаконных мигрантов, она будет активизирована».