29 человек пострадали из-за массовой драки с иностранцами в Киргизии

«Собрались люди 18-25 лет, их было до 700 человек. Они обеспокоены увеличением количества мигрантов в столице из таких стран, как: Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет и других. В целом их требования правильные. В начале апреля по поручению Садыра Жапарова мы начали работу по выдворению незаконных мигрантов, она будет активизирована».

Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев прокомментировал драку следующим образом: