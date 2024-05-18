 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Курской области, объяснена необходимость взятия Харькова

Дрон ВСУ атаковал коммунальную машину в деревне Городище Курской области, один человек погиб, второй ранен.
Сообщается, что за сутки украинцы выпустили по Белгородской области около ста снарядов, регион атаковали около двадцати дронов-камикадзе (погиб мирный житель, ещё трое ранены).
Одиннадцать человек ранены, разрушен частный жилой дом в результате обстрела украинцами Скадовска в Херсонской области из РСЗО "Хаймарс". 
Пожар на подстанции "Кирилловская" в Новороссийске оставил без энергоснабжения 26 тыс. человек (конкретная причина возгорания не сообщается). 
 
Генерал Российской армии Айтеч Бижев объяснил необходимость взятия Харькова тем, что это один из крупнейших центров оборонной промышленности Украины, и "взяв Харьков, Российская армия получит ключи ко многим стратегическим объектам". В том числе в Харькове находятся танкоремонтные заводы и академия, выпускавшая в советские времена инженеров войск противовоздушной обороны.

 

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APN.ru