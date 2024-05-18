Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Курской области, объяснена необходимость взятия Харькова

з крупнейших центров оборонной промышленности Украины, и "в

зяв Харьков, Российская армия получит ключи ко многим стратегическим объектам". В том числе

в Харькове находятся танкоремонтные заводы и академия, выпускавшая в советские времена инженеров войск противовоздушной обороны.