Американцы исследовали исчезновение ссылок в интернете

По данным американского Исследовательского центра Пью, четверть веб-страниц, которые когда-либо существовали в период с 2013 по 2023 год, сейчас отсутствуют. Чем больше давность -- тем больше исчезновение. Так, сейчас не существуют 38% страниц, которые были в 2013 году. 54% публикаций в Википедии содержат, по крайней мере, одну ссылку, которая уже никуда не ведёт. Даже на правительственных сайтах 21% страниц содержат битые ссылки.

Более 40% твитов на турецком и арабском языках невидимы уже спустя три месяца после публикации.