Электронные модели региональных территориальных схем обращения с отходами

Для организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов в каждом регионе утвержденатерриториальная схема обращения с отходами.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ[1]при разработке территориальных схем в субъектах РФиспользуются различные карты, космо-и аэрофотосьемочные материалы территорий; данные по нормативам накопления и образования отходов, данные статнаблюдения и другая информация. Есть универсальные требования к структуре терсхем.

На сегодня во всех регионах есть электронные модели таких территориальных схем, но иногда их не просто обнаружить – ссылки могут отсутствовать на официальных порталах органов власти, но быть внутри прикрепленных файлов с документами.

Мониторинг в 2023 году показал серьезные различия между наполнением электронных моделей территориальных схем в разных регионах, также иногда выявлялось отсутствие обновления сведений. Например, в 2023 году были опубликованы данные за 2021 год. Кроме того, анализ стоимости контрактов на создание электронных моделей территориальных схем в отдельных регионах показал существенную разницу в цене на, казалось бы, схожую работу:

· 11,5 млн руб. в Смоленской области;

· 10,9 млн руб. в Липецкой области;

· 3 млн руб. в Белгородской области;

· 1,9 млн руб. во Владимирской области;

· 584,1 тыс. руб. в Магаданской области.

Причем, наш анализ не позволил выявить причину столь существенной разницы в цене создания этих цифровых платформ.

В прошлом году Российский экологический оператор разработал типовое решение по созданию электронных моделей, которое должно позволить оптимизировать работу региональных операторов. Согласно данным, размещенным на сайте РЭО, в настоящее время таким решением воспользовались более 20 субъектов России(например, https://ts-27.reo.ru/map/ - Хабаровский край, https://ts-51.reo.ru/map/ -Мурманская область, https://ts-08.reo.ru/map/ - Республика Калмыкия и т.д.). Данную инициативу оцениваем положительно, так как синхронизация информации, идентичность ссылок и форматов всегда приводят к порядку. Конечно, хотелось бы иметь такое решение до расходов бюджетов на старые системы. Кроме того, у части регионов стали доступны сразу две электронных модели терсхем, что может привести к определенной путанице.