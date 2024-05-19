Заплати энтузиастам!

Этот принцип организации управления нужно вернуть в повсеместную российскую практику госуправления.

До начала СВО данный принцип систематически отрицался в практике российских властей. Этаким неформальным лозунгом во взаимоотношениях с общественностью было "Мы вам не поручали заниматься этим вопросом".





Говорить такое полагалось со стеклянным выражением глаз и максимально равнодушно.





Речь шла даже не о бюрократизации волонтёрской деятельности, а о довольно систематическом её подрыве, попытке загнать в формальное русло так, чтобы там совсем всё умерло.





Не будем скрывать своего мнения о том, что авторство сего политического стиля можно в максимальной степени связать с персоной В.Ю.Суркова. И что преодолевать этот принцип, уже усвоенной и привычный российской бюрократии пришлось по мере того, как ключевое влияние этого деятеля на общественно-политические процессы уходило в прошлое.





Радикально ситуация изменилась после начала СВО. Мы не будем бросаться обвинениями в адрес чиновников Минобороны. И без нас желающие найдутся. Отметим как факт – как только всем стало ясно, что никаких быстрых договорённостей не будет, на волонтёрское, добровольческое движение упала очень серьёзная нагрузка по поддержке российских формирований, воюющих с ВСУ. И это относится и к поддержке добровольческих отрядов и к поддержке непосредственно частей ВС РФ. К разработке и производству новых типов летающих дронов, систем РЭБ, поставки техники в войска и многого, многого другого.





Энтузиасты дополнили армию своей работой.





Однако, если такая практика оправдывается в боевых действиях, она, очевидно, вполне может оправдаться и в мирной жизни.

Мы не пытаемся принизить заслуги уже действующего в России волонтёрского движения – напротив, хотели бы указать на то, что взаимодействие государства с гражданским обществом сейчас нужно расширять по всем направлениям.





В стране много проблем, и государству крайне желательно интенсифицировать привлечение иррегулярных, гражданских структур к выполнению тех функций, реализация которых госструктурами в той или иной степени "проседает".





Государство очень полезно, но оно не может решать все аспекты жизни страны, закрывая все вопросы. Точно также оно не должно отдавать решение этих всех вопросов на откуп чисто коммерческим структурам.





В 1990ые годы Запад создавал в России под видом общественных организаций многочисленные структуры влияния, которые замещали собой нормальное партнёрство государства и общества. Сейчас, когда эти структуры в основном зачищены, государству пора начать более активно восстанавливать взаимодействие с реальным, а не нарисованным иностранными кураторами гражданским обществом, которое может и должно замещать собой организованную извне имитацию.







В том числе – то, с чего и начиналась эта статья, делегируя часть своих мониторинговых и даже хозяйственных функций тем группам энтузиастов, которые организовались и выразили явную заинтересованность в общественной работе в какой-то важной для общества сфере.





И их работу нужно, во-первых, начать оплачивать, во-вторых – начать воспринимать в качестве полезного продолжения функций государства, а не как назойливую докуку и отвлечение от обязанностей.

Такая активность может происходить и в области экологического мониторинга, в области мониторинга прав потребителей, в иных подобных областях, в том числе в тех, к которым эти энтузиасты годами пытаются привлечь внимание государства, а у того руки не доходят.

Это очень важно, чтобы государство, руками чиновников не гоняло людей от подобной активности, а настроилось на систематическое получение пользы от этой общественной деятельности, на встраивание её в свои контуры