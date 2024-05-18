В Германии выросло число преступлений в отношении политиков и должностных лиц

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц. В 2023 году в Германии было зарегистрировано 3 691 преступление против чиновников, выборных должностных лиц и представителей партий, 80 из них были насильственными. Годом ранее было зафиксировано 1 994 правонарушения, в том числе 67 насильственных. "Пострадавшим угрожают, их офисы подвергаются нападениям, их дома осаждают, их частную собственность повреждают или разрушают", - заявила Фезер, добавив, что "мы должны остановить эту спираль".



