 

В Германии выросло число преступлений в отношении политиков и должностных лиц

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц. В 2023 году в Германии было зарегистрировано 3 691 преступление против чиновников, выборных должностных лиц и представителей партий, 80 из них были насильственными. Годом ранее было зафиксировано 1 994 правонарушения, в том числе 67 насильственных. "Пострадавшим угрожают, их офисы подвергаются нападениям, их дома осаждают, их частную собственность повреждают или разрушают", - заявила Фезер, добавив, что "мы должны остановить эту спираль". 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число преступлений мигрантов в РФ растёт
» Число совершённых мигрантами преступлений в РФ в 2022 году было наибольшим за пять лет
» Число преступлений против христиан в Германии в 2020 году выросло почти на 150%
» Число преступлений, совершаемых мигрантами в России, увеличилось
» Бороться с коррупцией при помощи агентуры
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Германии выросло число преступлений в отношении политиков и должностных лиц

  • 12:38
  • 152

Американцы исследовали исчезновение ссылок в интернете

  • 12:20
  • 170

Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Курской области, объяснена необходимость взятия Харькова

  • 11:28
  • 202

29 человек пострадали из-за массовой драки с иностранцами в Киргизии

  • 10:56
  • 201

Она за рубежом, но вопросы остались

  • 01:31
  • 276

Семь военных ранены из-за взрыва в Военной академии в Петербурге

  • 23:11
  • 307
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru