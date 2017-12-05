«Радио Свобода» и «Голос Америки» признаны иностранными агентами

Полный перечень СМИ-иностранных агентов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ. Минюст РФ подготовил список первых СМИ, которые признаны иностранными агентами . В списке оказались «Голос Америки» и «Радио Свобода» вместе со своими региональными филиалами.





«В соответствии с законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», — рапортуют чиновники.





Напомним читателям, что закон об иностранных агентах в области СМИ был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.





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