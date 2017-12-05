 

«Радио Свобода» и «Голос Америки» признаны иностранными агентами

Минюст РФ подготовил список первых СМИ, которые признаны иностранными агентами. В списке оказались «Голос Америки» и «Радио Свобода» вместе со своими региональными филиалами. Полный перечень СМИ-иностранных агентов опубликован на сайте Министерства юстиции РФ.

«В соответствии с законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», — рапортуют чиновники.

Напомним читателям, что закон об иностранных агентах в области СМИ был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Санкции
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