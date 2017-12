Журналистам из США запретят посещать Госдуму

Государственная Дума РФ закроет для посещения нижнюю палату для журналистов всех СМИ, которые представляют США. Этот запрет может затронуть 21 американское СМИ, сообщает сегодня РИА "Новости".





Среди изданий, в частности, агентство Bloomberg, газета The New York Times, агентство Associated Press, газета The Washington Post, журнал Newsweek, радио "Голос Америки", газета Washington Times, радио "Свобода", телеканалs CNN, CBS, ABC и некоторые другие агентства, телеканалы, журналы и газеты.





В понедельник на следующей неделе проект постановления обсудят в комитете по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду - уже на пленарное заседание нижней палаты. Чиновники считают эти меры "зеркальным ответом" на аналогичные действия конгресса США.





Напомним, что несколько дней назад глава исполкома корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крэйг Кэплэн заявил, что исполнительный комитет 21 ноября единогласно проголосовал за аннулирование аккредитации Russia Today после признания телеканала иностранным агентом.





АПН следит за развитием событий.