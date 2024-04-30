Такер Карлсон выпустил интервью с Александром Дугиным

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Известный американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с русским философом Александром Дугиным. Карлсон представил Дугина как философа, чьи книги запрещают на Западе (в частности, их невозможно купить на "Амазоне") и чьи идеи оказались настолько ненавистны, что украинцы убили его дочь.
В разговоре Карлсона интересовало, прежде всего, представление Дугина о Западе, о том, что, по мнению Дугина, пошло не так в западной цивилизации. Дугин рассказал о своём понимании западного либерализма и индивидуализма. По его мнению, западный либерализм развился от демократического, приемлющего разные точки зрения, к нетерпимости, когда меньшинства начинают править большинством, и индивидуализм, который сперва занимался тем, что вычёркивал человека из идейных общностей (таких, как религия), теперь начинает вычёркивать уже самого индивида, посягая на его природу (трансгендерность, постгуманизм, искусственный интеллект). По мнению Дугина, всё это ведёт к наступлению тёмной реальности, явленной нам в фильмах-антиутопиях, вроде "Матрицы". Он обратил внимание на то, что западный кинематограф не даёт светлой картины будущего. Также, по мнению Дугина, президент РФ Владимир Путин является лидером-традиционалистом и пытается вынуть Россию из это глобалистской, прогрессистской картины мира.
Карлсон признал, что упомянутые Дугиным тенденции имеют место, однако подчеркнул, что по-прежнему использует понятие "либерализм" в старом понимании, и, по его мнению, таких людей на Западе всё ещё большинство.
 
Популярные комментарии под интервью на "Ютубе" благожелательны к Дугину, зрители выражают сожаление, что оно длится всего двадцать минут, и считают мысли Дугина здравыми (или, во всяком случае, не заслуживающими того, чтобы их запрещать).
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APN.ru