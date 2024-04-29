Новое нападение на полицейских в Карачаево-Черкессии, есть погибшие и раненые
- 29.04.2024, 11:02,
- Новости
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28 апреля в Карачаевском районе Карачаево-Черкессии пятеро местных жителей подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109» и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство, а также произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. Погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро боевиков убиты.
Предположительно
, нападение устроили те же боевики, которые 22 апреля убили в КЧР двоих полицейских и похитили их оружие.