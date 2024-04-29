 

В Киеве под домашним арестом умер академик Толочко

В Киеве, находясь под домашним арестом, умер академик Пётр Петрович Толочко. Ему было 86 лет. Он выступал за сохранение русского языка на Украине и считал русских и украинцев одним народом. За это он обвинялся в государственной измене и в последний год своей жизни содержался под домашним арестом.
Автор более трёхсот научных публикаций, двадцати пяти монографий. Об украинских учебниках истории отзывался так:
«Я анализировал учебники для средней и высшей школы. Очень неутешительная картина. Они неимоверно идеологизированы. В ранних исторических периодах всё объявляется украинским — начиная от Триполья и до Киевской Руси. И эти глупости вводят в учебники, и дети, естественно, уже впитывают эту мифологию. К примеру, что Киевскую Русь создали украинцы. Для более позднего периода, после Богдана Хмельницкого — линия сплошного негатива. Так подаётся, что это была какая-то чёрная дыра в истории Украины».

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