 

За полгода 398 мигрантов, получивших гражданство РФ, потеряли его из-за совершённых преступлений

МВД России прекратило приобретённое российское гражданство 398 бывших иностранных граждан из-за совершенных ими преступлений за первые полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспорта РФ (вступил в силу 26 октября 2023 года). 

"С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений - в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона".

Как пишет ТАСС, согласно ч. 1 ст. 24 закона приобретённое гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по шестидесяти четырём статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения её обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны

Перечень преступлений также пополнили некоторые статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишать приобретенного гражданства будут и за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.



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