Госдума объявила о создании рабочей группы по криптовалютам

В Государственной Думе РФ объявили о создании осенью специальной рабочей группы по криптовалютам . Организация займется разработкой закона о регулировании этого рынка.





О начале работы над законодательством по этому вопросу сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет сегодня газета «Ведомости».





Надо отметить, что у Минфина и Центробанка до сих пор не выработан единый подход к регулированию рынка криптовалют. ЦБ настаивает на признании такой валюты цифровым товаром, а Минфин уверен, что это «иное имущество».





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