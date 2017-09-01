Госдума объявила о создании рабочей группы по криптовалютам
- 01.09.2017, 13:27,
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В Государственной Думе РФ объявили о создании осенью специальной рабочей группы по криптовалютам
. Организация займется разработкой закона о регулировании этого рынка.
О начале работы над законодательством по этому вопросу сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет сегодня газета «Ведомости».
Надо отметить, что у Минфина и Центробанка
до сих пор не выработан единый подход к регулированию рынка криптовалют. ЦБ настаивает на признании такой валюты цифровым товаром, а Минфин уверен, что это «иное имущество».
АПН следит за развитием событий.